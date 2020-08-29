Відзначили День пам'яті захисників України і на передовій. Неподалік від Донецького аеропорту встановили меморіал. Це танк, підбитий противником під час запеклих боїв 2014 року.

Спогади про героїв, які віддали життя за свою країну, збирав Ігор Левенок.

Їх загинуло шестеро. На цьому місці, неподалік від пекельного Донецького летовища, чотирнадцятого вересня дві тисячі чотирнадцятого. Колона українських панцерників потрапила в засідку окупантів. Їм вдалося підбити наш Т-64.

Микола Ташлицький, волонтер:

Коли його підірвали, то в цьому танку відбулася детонація. Танк розірвало. Відлетіла башня. Башня якраз лежала ось тут, на цьому місці лежала башня.

Охоплений вогнем танк не встиг залишити навідник Олег Габінет. Загинув. На підмогу прибув позашляховик із бійцями батальйону "Дніпро-1", але й вони потрапили під шквальний вогонь. У тому бою загинули Олександр Максимов, Віктор Кісловський, Сергій Грачов, Олексій Чернишов та Віталій Українцев.

Катерина Українцева, сестра загиблого воїна:

Хлопці мені сказали, що не треба йти його упізнавати, бо в нього нема обличчя. Йому в обличчя поцілив снайпер.

У бою окупанти теж зазнали чималих втрат. Мусили тікати.

Володимир Кравченко, командувач ООС:

Розвіяли міф про непереможність російської армії. На жаль для нашої держави боротьба за свободу і незалежність обходиться дорогою ціною. Гинуть найкращі сини й доньки нашої держави. Ми повинні їх пам'ятати. Поки пам'ятаємо - вони живі.

Коли загинув батько, Вікторії Українцевій було 14 років. Про його смерть донька дізналася першою, бо найчастіше телефонувала йому. Нині Вікторія курсантка Академії прикордонної служби.

Вікторія Українцева, донька загиблого воїна:

Я после того, как погиб папа, с волонтерами и выезжала сюда. И как-то задумалась над тем, чтобы пойти на военную службу. Потому что папа посчитал своим долгом пойти защищать свою страну. Так же и я решила.

У День пам'яті захисників на місці бойовища відкрили меморіальний комплекс. Тут викарбувані імена тих, хто віддав життя за Україну. Сюди повернули той самий підбитий танк, який має стати пам'ятним символом боротьби українців за свою державу.

Микола Бондар, керівник ГО "Труханівська січ":