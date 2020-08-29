Миру на Донбасі можна було б досягти швидше, якби парламент ухвалював необхідні для країни закони. Про це заявляють в "Опозиційній платформі - За життя". Представники політсили вважають, що за рік роботи більшість у Верховній Раді довела, що не розуміє справжніх потреб українців. Тому люди втрачають довіру до цього органу - про що свідчать результати опитувань.

У серпні рівно рік роботи парламенту нового скликання. Які найбільші досягнення і найбільші провали у роботі парламенту Ви б назвали?

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя!":