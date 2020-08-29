Верховна Рада не розуміє справжніх потреб українців: влада стрімко втрачає довіру суспільства - Юрій Бойко [ Редактировать ]
Миру на Донбасі можна було б досягти швидше, якби парламент ухвалював необхідні для країни закони. Про це заявляють в "Опозиційній платформі - За життя". Представники політсили вважають, що за рік роботи більшість у Верховній Раді довела, що не розуміє справжніх потреб українців. Тому люди втрачають довіру до цього органу - про що свідчать результати опитувань.
У серпні рівно рік роботи парламенту нового скликання. Які найбільші досягнення і найбільші провали у роботі парламенту Ви б назвали?
Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя!":
Парламент отработал не эффективно и это показывает уровень доверия к нему, поскольку начиная свою деятельность с уровня доверия 60% граждане доверяли ему, а сегодня уже 10%. То есть, это уже показатель того, что парламент работал отдельно от жизни людей, отдельно от жизни страны. Люди хотели мира, а парламент не принял ни одного закона про мир. Люди хотели социальной поддержки, а парламент занимался какими-то политическими декларациями.
А продажа земли? Ночью, в эпидемию - принятие закона о легализации казино, когда люди в принципе категорически против, мы категорически против, чтобы в сегодняшней ситуации люди выносили последнее из дома и несли в казино. Вот все эти вещи уничтожили имидж парламента, и я считаю, что он просто потерял доверие из-за таких вот глупостей, которые были далеки от нужд людей и которые наверно каким-то образом политически были нужны "слугам", но ничего общего с нуждами граждан не имели.
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