На Луганщині поблизу житлових будинків виявили сховище зі зброєю [ Редактировать ]
На Луганщині в селі Колядівка поблизу житлових будинків виявили сховище зі зброєю. Звідти оперативники вилучили 2 гранатомети, 66 артилерійських снарядів, 8 протипіхотних гранат, протитанкову міну та понад 7 тисяч набоїв різного калібру.
Наразі перевіряють інформацію про причетність до облаштування схрону проросійських бойовиків, а весь арсенал передали на знищення.
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