На Луганщині в селі Колядівка поблизу житлових будинків виявили сховище зі зброєю. Звідти оперативники вилучили 2 гранатомети, 66 артилерійських снарядів, 8 протипіхотних гранат, протитанкову міну та понад 7 тисяч набоїв різного калібру.

Наразі перевіряють інформацію про причетність до облаштування схрону проросійських бойовиків, а весь арсенал передали на знищення.