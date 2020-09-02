"Довела": разъяренный мужчина бросил девушку в мусорный бак (видео) [ Редактировать ]
В российском Омске парень во время ссоры бросил девушку в мусорный бак. Инцидент засняли очевидцы, ролик разместили в социальных сетях.
Пользователи отмечают, что девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения и нецензурно выражалась.
Пользователи сети неоднозначно отнеслись к такому проявлению агрессии у мужчины. Одних инцидент насмешил.
"Не умеешь - не пей", "Так и надо", "По заслугам", "Надеюсь, девушка не на помойке себя нашла и обратится в милицию", - написали в комментариях юзеры.
Другие же, наоборот, осудили мужчину за "низкое" поведение к девушке.
Ранее под Черниговом жена убила мужа и инсценировала его исчезновение.
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