В российском Омске парень во время ссоры бросил девушку в мусорный бак. Инцидент засняли очевидцы, ролик разместили в социальных сетях.

Пользователи отмечают, что девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения и нецензурно выражалась.

Пользователи сети неоднозначно отнеслись к такому проявлению агрессии у мужчины. Одних инцидент насмешил.

"Не умеешь - не пей", "Так и надо", "По заслугам", "Надеюсь, девушка не на помойке себя нашла и обратится в милицию", - написали в комментариях юзеры.

Другие же, наоборот, осудили мужчину за "низкое" поведение к девушке.

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