Знову коронавірусні антирекорди. Одразу - два. За кількістю інфікованих та за кількістю смертей. В Україні від учора занедужали майже дві з половиною тисячі людей, 51 людина - померла.

Щоправда, і тих, хто одужав, - більше, аніж в останні кілька днів. COVID-19 побороли понад тисяча хворих. Найбільше інфікованих у Харківській, Львівській, Одеській і Тернопільській областях. А безсумнівним лідером заражень за останню добу став... Київ.

У столиці коровавірус діагностували у більш як 330 людей. Що стало причиною такого сплеску? Чи варто киянам готуватися до "почервоніння" міста?

Заповнені метро та приміські електрички. Повноцінна, робота державних структур та відкриті дитячі садочки, а тепер ще й школи. Саме ці три фактори, кажуть медики, і стали головною причиною ковідного сплеску.

Олексій Галімський, лікар-епідеміолог:

У нас запущені електрички в скороченому вигляді, зменшено обсяг цих електричок. Київ обслуговує передмістя, люди кожен день набиваються в ті електрички.

Та чи справді це так? Ми вирішили перевірити. Станція Святошине. Тут - вихід з метрополітену і зупинка приміських потягів. На пероні - двоє жінок. Лариса - студентка. Винаймає житло знімає за 30 кілометрів від столиці. Каже: з початком карантину кількість електричок суттєво зменшили. Тож щодня доводиться чекати на свою по три години. Та ще й в самих потягах суцільні карантинні порушення.

Лариса, студентка:

Маски есть у всех, но соответственно их мало кто одевает. Кто одевает - душится, париться в них. Кто без них - потому, что в электричках дышать невозможно даже при открытых окнах.

Ну от зранку їде в 6, а це прибуває сюди в 6:20.

Пані Любов - у розкладі електричок виглядає свій потяг. Їх теж залишили лише кілька на день.

Любов, пенсіонерка:

Електричок же вдень практично немає. Остання електричка вже приїжджає у 8:50 звідси і наступна в 5:13. Цілий день електричок немає. Всі спішать, щоб на роботу проїхати і вечором з роботи все.

В чому логіка в скороченні електричок - пасажири збагнути не можуть. Адже в умовах пандемії - це, навпаки, створює осередки заражень.

Ще одна причина - неправильно організований графік роботи в державних установах. Усі вони працюють в один час. А це, в свою чергу, збільшує людський трафік у години пік.

Олексій Галімський, лікар-епідеміолог:

Організувати роботу державних структур у дві зміни. І щоб і зміни не контактували між собою. Щоб в державних установах одна зміна починала працювати о 7 ранку і закінчувалася в обід, а друга зміна - з обіду і до 22. Щоб вони не створювали натовпу у транспорті.

Експерименту заради обдзвонюємо Центри надання адміністративних послуг у Києві. Статистика справді невтішна. Всі вони працюють в один і той самий час.

Центр надання адміністративних послуг Соломянського району. - Добрий день. Скажіть, який у вас час роботи? - З понеділка по четвер, з 9 до 8, з 9 - кожен день.

Центр надання адміністративних послуг Шевченківського району. Добрий день. Який у вас час роботи? - з 9 год до 20.

Це - дитячий садок в спальному районі. Ольга приїхала забирати сина. Каже, жодних нарікань щодо дотримання карантину не має. Вранці приводить малого і віддає вихователю біля воріт. Далі - покладається на сумління вихователів.

Ольга, мама вихованця дитячого садка:

Все дотримується, вранці черги, зробили два виходи - щоб не було такого скупчення людей, але всім дітям міряють температуру, всі батьки в масках, всього притримуються, ніяких м'яких іграшок ніхто з собою принести не може. Всі викладачі, вихователі ходять в масках, тому я поки спокійна. Я так на фарт, якщо воно щось трапиться, то воно своє дожене.

А от встежити за дітьми в школі - завдання куди складніше.

В основному, тільки обнімаються і все.

Та самі батьки організацією навчального процесу задоволені.

Олександр, батько школяра:

Приводимо дітей до школи до входу, їх потім всі заводять і потім забираємо і їх всіх виводять по черзі.

Людмила, мати школяра:

Я ребенка спрашивала - как они сидят. Сидят - как сидели в прошлом году. Сидят за партами в помещении по 20 человек, вроде бы как бы дистанция есть, парты поставлены так, что по два человека здесь, по два человека здесь.

Та чи стануть відкриті школи ще однією причиною коронавірусного сплеску і в Києві, і в усій Україні стане зрозуміло вже тижні за два.