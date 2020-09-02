Гео Лероса виключили з фракції за порушення "негласних угод" [ Редактировать ]
У кулуарах парламенту однією з найпомітніших тем було виключення Гео Лероса з фракції "Слуг".
Напередодні, нагадаємо, народний депутат звинуватив Володимира Зеленського у порушенні обіцянок, а голову президентського офіса - у зловживанні владою та зраді. Утім, доказів цього не надав. Того ж дня Лероса з фракції вигнали.
А сьогодні в монобільшості пояснили: причина такого рішення - порушення депутатом "негласних угод".
Відреагував і президент Володимир Зеленський. Каже: наказів про виключення Лероса не давав.
по теме
Закон про військово-цивільні адміністрації знищує місцеве самоврядування - Юрій Бойко
У парламенті сьогодні затишшя - частина обранців взагалі не дійшла до сесійної зали, а у порядку денному законопроекти лише у першому читанні. Що встигли ухвалити народні обранці?
Канікули закінчилися: Юрій Бойко окреслив головні завдання для народних депутатів
Верховна Рада відкрила четверту сесію, яка обіцяє бути насиченою, і передусім - політикою
Дмитро Разумков відкрив нову сесію Верховної Ради
Народні депутати повернулися до роботи після літніх канікул. Спікер Верховної ради України Дмитро Разумков відкрив четверту сесію парламенту
Верховна Рада не розуміє справжніх потреб українців: влада стрімко втрачає довіру суспільства - Юрій Бойко
В "Опозиційній платформі - За життя" вважають, що за рік роботи більшість у Верховній Раді довела, що не розуміє справжніх потреб українців
Верховна Рада підвищила мінімальну зарплату до 5 тисяч гривень
Звідки братимуть гроші на підвищення і хто може залишитися без надбавки?