У кулуарах парламенту однією з найпомітніших тем було виключення Гео Лероса з фракції "Слуг".

Напередодні, нагадаємо, народний депутат звинуватив Володимира Зеленського у порушенні обіцянок, а голову президентського офіса - у зловживанні владою та зраді. Утім, доказів цього не надав. Того ж дня Лероса з фракції вигнали.

А сьогодні в монобільшості пояснили: причина такого рішення - порушення депутатом "негласних угод".

Відреагував і президент Володимир Зеленський. Каже: наказів про виключення Лероса не давав.