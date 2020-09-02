Увага французів сьогодні прикута до суду над учасниками теракту, який стався 5 років тому. Справа стосується нападу на редакцію сатиричної газети Charlie Hebdo у січні 2015 року.

Сьогодні видання опублікувало ті ж самі карикатури на іслам та пророка Мухаммеда, за які джихадисти розстріляли журналістів.

"Усе це - через це" - з таким заголовком вийшла сьогодні французька сатирична газета Charlie Hebdo. На обкладинці - та сама карикатура на пророка Мухаммеда, з шапкою у вигляді бомби. За цей малюнок 5 років тому заплатили життям головний редактор та ще сім співробітників видання. І повторну його публікацію парижани вважають цілком виправданою.

Це нормально. Це повага до тих, хто пішов. І ми не маємо права про це забувати - ніколи.

Кожен має право на самовираження. Я багато думала про це. Християн називають "благословенними задами", і вони не влаштовують через це війну. Я взагалі не звертаю уваги на такі образи, і все.

Саме помстою за карикатуру назвали свої дії нападники на газету. Вранці 7 січня 2015 року група джихадистів вдерлася в редакцію, де саме відбувалася нарада, та розстріляла журналістів. Затримання нападників тогочасний президент Франсуа Олланд сьогодні називає своїм найскладнішим досвідом.

Франсуа Олланд, президент Франції (2012-2017):

Як глава держави, я мусив ухвалювати рішення щодо поліцейської операції в друкарні, де переховувались убивці. Це, мабуть, найважче, найсерйозніше рішення, яке мені довелося ухвалити. Ми мали бути впевнені, що коли братів Куаші вивезуть із друкарні, ми зможемо знешкодити також їхнього спільника - Кулібалі, щоб уникнути загибелі інших заручників.

Судові слухання у цій справі розпочалися лише сьогодні - через п'ять з половиною років після теракту. Біля суду - десятки журналістів та родичі загиблих.

Гала Рено, вдова публіциста Мішеля Рено:

Я хотіла побачити підсудних, подивитися на них, з'ясувати, які вони, ким себе вважають. На перший погляд - звичайні люди. Але я хочу, щоб вони відповіли на запитання, навіщо, чому вбивали безневинних людей.

Трьох безпосередніх виконавців теракту, на совісті яких життя 17 осіб, поліція вбила ще під час затримання у січні 2015 року. Це брати Саїд та Шеріф Куаші і їхній спільник Амеді Кулібалі. Та сьогодні на суді аж 14 обвинувачених, які, за версією слідства, допомагали терористами. Трьох судять заочно, адже вони й досі в розшуку. Частина підсудних - корінні французи.

Ме Тібо де Монбріал, представник поранених журналістів Charlie Hebdo:

У нас є люди у Франції, які продовжують пропагувати та захищати ісламський фундаменталізм, нехай це буде через дурість, заперечення, боягузтво чи співучасть. Ми повинні це засудити. Це боротьба за демократію, свободу та Республіку.

Слухання мають завершитися 10 листопада - тоді ж суд оголосить вердикт. У справі й досі залишається багато запитань. А саме: як були пов'язані брати Куаші й Кулібалі, який відкрив стрілянину у передмісті Парижа, коли в редакції відбувався теракт, та який стосунок до дій нападників мала терористична організація ІДІЛ. Відповіді на них має дати французька Феміда.