Новый антирекорд по умершим: последние данные о зараженных коронавирусом [ Редактировать ]
В четверг, 3 сентября, стало известно, что в Украине за сутки коронавирусом заразились 2 430 человек. Так, теперь всего 128 228 заболевших. Об этом свидетельствует новая сводка от МОЗ.
От коронавируса за сутки кончался 54 человека. Общее число умерших за все время пандемии в Украине достигло 2 710 человек.
Ранее сообщалось, что Минздрав будет проверять "коронавирусные" больницы.
Также мы писали о том, что в Украине наблюдается негативная динамика коронавируса.
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