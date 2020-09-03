В четверг, 3 сентября, стало известно, что в Украине за сутки коронавирусом заразились 2 430 человек. Так, теперь всего 128 228 заболевших. Об этом свидетельствует новая сводка от МОЗ.

От коронавируса за сутки кончался 54 человека. Общее число умерших за все время пандемии в Украине достигло 2 710 человек.

Ранее сообщалось, что Минздрав будет проверять "коронавирусные" больницы.

Также мы писали о том, что в Украине наблюдается негативная динамика коронавируса.