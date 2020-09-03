Скандал через забудову археологічної пам'ятки на вщухає у Черкасах. Ще навесні будівельна компанія вирішила звести висотку на території охоронної зони. І при цьому знести сторічну споруду.

Дозвіл приватникам видало міське управління архітектури. Тільки після протестів містян забудовник зупинився. Однак відмовлятися від своїх планів, схоже, не збирається.

Англійський газон, невеличкий ставок з карасями - ще й року не минуло, як Олександр Кузаєв завершив ремонт у своєму будинку. Та виявилось: про спокій можна лише мріяти - за парканом розгортається масштабне будівництво.

Олександр Кузаєв, житель Черкас:

Оце все зносять - дерева, старовинний будинок все зносять і буде восьмиповерховий житловий будинок.

Забудовник майже 5 років тому викупив цю ділянку зі старовинним будинком. А цієї весни отримав від управління архітектури містобудівні умови для зведення багатоповерхівки.

І це попри те, що споруда занесена до реєстру нововиявлених пам'яток архітектури, а земля під нею - археологічна пам'ятка. Саме на цьому місці розташовувався перший замок старовинних Черкас. Тож висотної житлової забудови тут навіть на генплані міста не знайдеш.

Саме для цього будинку за адресою Байди Вишнивецького, 2 - термін безстроковий. Тобто, кожен новий власник має підписувати такий договір.

Вікторія показує охоронний договір на споруду, обласне управління культури вже не раз надсилало його забудовникові. Як власник, він має опікуватися станом пам'ятки. Але, каже жінка, плани приватника зовсім інакші.

Вікторія Духота, громадська активістка:

Вони обіцяють зберегти вхідну частину - не зберегти, а просто повторити. Тобто, її розберуть повністю і потім знову складуть. І саме цікаве, що на самому проекті видно табличку "на цьому місці стояла пам'ятка архітектури".

Навесні містяни виступили проти знесення будинку та забудови старовинного узвозу. Місто свою помилку начебто виправило - наказ про видання приватникам містобудівних умов на цю ділянку скасували.

Анатолій Бондаренко, міський голова Черкас:

На сьогоднішній день немає законних підстав починати будівництво. Всі причетні до цього мають бути покарані і я думаю, що правоохоронні органи повинні втрутитись у це питання.

Та попри це забудовник анонсує найближчим часом початок робіт. Тому на захист будівлі та узвозу містяни знову вирішили відповісти своєрідною акцією протесту.

Такий відкритий оперний концерт на підтримку архітектурної пам'ятки влаштували черкаські митці.

Олена Лютаревич-Марченко, співачка:

Це чудові локації і для туристів, і для музичних туристів - це місце, яке б мало об'єднувати людей, тим паче, що в Черкасах - це центр Черкас.

Якщо ж забудовник і після цього не схаменеться, люди обіцяють уже силоміць блокувати початок робіт.