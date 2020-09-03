В четверг, убывающая Луна в знаке зодиака Рыбы. Обратите внимание, что в этот день стоит контролировать свои реакции и поведение, так как от этого будет зависеть ход событий. Возможны проблемы с близкими людьми. Об этом пишет "Страна".

Овен

Одним из самых падких на искушения Овнам нужно быть морально стойкими и эмоционально сильными, чтобы не выплескивать на окружающих свою ярость. Звезды указывают на лучший путь для вас - это дорога равноправия, взаимовыручки и общих интересов.

Телец

Ваша тяга к излишествам может сослужить сегодня плохую службу. Ненасытность касается не только еды, но и всего остального в вашей жизни. Успеха смогут добиться Тельцы, которые всему знают меру, без чрезмерной самовлюбленности и думающие в долгосрочной перспективе.

Близнецы

Сегодня Близнецов будет отличать привычка искажать информацию из-за субъективного взгляда на происходящее. Поэтому день не самый удачный для выступлений на широкую публику, но благоприятный для романтических свиданий и совместных мероприятий с детьми.

Рак

День подходит для Раков, которые привыкли ставить любимых выше себя и своих интересов, жертвуя материальными благами и личным временем. Сегодня самое время изменить свое поведение: начать в первую очередь думать о себе и приступить к реализации намеченных планов.

Лев

Сегодня Львы могут проявить чрезмерную заносчивость и самонадеянность, от которой иногда устают даже любящие вас люди. Если не в силах сдержать эгоистические порывы - лучше скрыться с глаз родных людей и уйти на время в светское общество, где такое поведение оценят.

Дева

Звезды советуют Девам перестать сравнивать себя с остальными, особенно когда дело касается отношений. Возникает вопрос о том, умеете ли вы вообще выражать любовь. Сегодня прекрасное время, чтобы проявить столь нетривиальные для вас качества.

Весы

Сегодня Весов ожидает благоприятный день, полный подарков и внимания. Конечно, в отношениях не последнюю роль играет ваша приятная внешность и стильная одежда, но главнее всего - ваша внутренняя красота. Ее и нужно доносить окружению.

Скорпион

Сегодня Скорпионов может погубить их жажда контролировать ситуацию и людей вокруг, а также стремление к манипуляциям. Старайтесь поддерживать золотую середину во взаимоотношениях с окружающими. Градус взаимных претензий может снизить ваша лояльность и уравновешенность.

Стрелец

Стрельцы могут многого добиться природным обаянием и умением завязывать приятные знакомства благодаря флирту. В таких тонкостях бывает непросто сохранять верность, поэтому будьте начеку. То, что для вас безобидная игра, для других имеет романтический оттенок.

Козерог

Козерогам лучше не пытаться установить на работе или дома свои правила или обыграть конкурентов, доказывая свое превосходство в финансовом плане. Прекращайте демонстрировать свое благополучие и тогда оно неотступно будет подле вас.

Водолей

У некоторых Водолеев намечается удачное сотрудничество с иностранцами или путешествие за границу. Однако проницательность и выверенные действия Водолеев могут на этот раз не сработать. Корректируйте правильное представление о себе у окружающих, сохраняя баланс интересов и простор для действий.

Рыбы

Рыбы склонны весь день провести витая в облаках и размышляя о призрачных реалиях собственного мира, который не пересекается с миром вашего близкого окружения. Звезды советуют вам предпочесть согласие ссорам. День подходит для работы в саду или благоустройства дома.

Ранее, астролог назвал знаки Зодиака, которых в сентябре ждет феерический успех.