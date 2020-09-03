Суд у Мінську сьогодні продовжив на 15 діб арешти для членів президії Координаційної ради опозиції: Ользі Ковальковій та Сергієві Дилєвському.

Ковалькова - довірена особа колишньої кандитдатки на посаду президента Світлани Тихановської, а Дилєвський - глава страйкового комітету Мінського тракторного заводу. Обох було затримано в ході протестів ще 23 серпня і сьогодні тримання мало закінчитися. До слідчого ізолятора перевели сьогодні білоруських журналістів, затриманих під час протестів 1 вересня. Напередодні почалися суди - кілька осіб отримали від 5 до 15 діб арешту, частину справ відправили на доопрацювання.

Мітинги проти чинного президента протягом доби тривали у різних районах столиці, учасники зі співами і скандуванням ходили вулицями, збиралися у торгових центрах. Олександр Лукашенко своєю чергою заявляє, що за владу не тримається, мовляв, захищає те, що збудували у країні за 25 років. Сьогодні він зустрінеться із російським прем'єром Михайлом Мішустіним. Раніше у Кремлі анонсували і особисті перемови з Путіним.