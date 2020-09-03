У Білорусі затриманих журналістів перевели до слідчого ізолятора [ Редактировать ]
Суд у Мінську сьогодні продовжив на 15 діб арешти для членів президії Координаційної ради опозиції: Ользі Ковальковій та Сергієві Дилєвському.
Ковалькова - довірена особа колишньої кандитдатки на посаду президента Світлани Тихановської, а Дилєвський - глава страйкового комітету Мінського тракторного заводу. Обох було затримано в ході протестів ще 23 серпня і сьогодні тримання мало закінчитися. До слідчого ізолятора перевели сьогодні білоруських журналістів, затриманих під час протестів 1 вересня. Напередодні почалися суди - кілька осіб отримали від 5 до 15 діб арешту, частину справ відправили на доопрацювання.
Мітинги проти чинного президента протягом доби тривали у різних районах столиці, учасники зі співами і скандуванням ходили вулицями, збиралися у торгових центрах. Олександр Лукашенко своєю чергою заявляє, що за владу не тримається, мовляв, захищає те, що збудували у країні за 25 років. Сьогодні він зустрінеться із російським прем'єром Михайлом Мішустіним. Раніше у Кремлі анонсували і особисті перемови з Путіним.
по теме
Білоруський режим є дещо авторитарним - Олександр Лукашенко
Лукашенко визнав, що державі потрібні зміни, й бачить їх у новій Конституції - у Білорусі готують третю редакцію основного закону
Лукашенко и Путин договорились о встрече в Кремле
Также российский лидер поздравил Лукашенко с днем рождения
У Білорусь знову прилетів спецборт ФСБ Росії
Таким літаком зазвичай користується очільник відомства Олександр Бортніков. За останні два тижні цей облавок фіксують у білоруському небі вже вдруге
Лукашенко приказал увольнять учителей: названа причина
Алесандр Лукашенко требует уволить всех учителей
В Беларуси приземлился самолет ФСБ России - СМИ
Предполагается, что этот самолет предназначен для определенных функций во время визитов первых лиц РФ