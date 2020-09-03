"За межею здорового глузду!", - саме так в уряді назвали те, що вчора відбулося в Одесі. Там, незважаючи на карантинне зонування та коронавірусну небезпеку, десятки тисяч людей влаштували вечірку та концерт. Святкували День міста.

Центр Одеси: Приморський бульвар і Потьомкінські сходи. Напередодні протягом кількох годин пліч-о-пліч тут простояли десятки тисяч людей. Усі прийшли на гала-концерт до Дня міста. Навіть артисти зі сцени відзначали велике скупчення глядачів та відсутність у людей елементарних засобів захисту.

Макс Барських, співак:

Конечно, немножко удивительно, что мало кто из нас носит маски в Одессе. Но это также дает определенную свободу.

Концерт організувала Одеська мерія - саме її сьогодні жорстко розкритикував міністр охорони здоров'я. Мовляв, те, що відбулося, - "за межею здорового глузду". Місцевим чиновникам Максим Степанов нагадав, що лікарні Одеси й так заповнені хворими на коронавірус. У МОЗі впевнені - концерт пов'язаний з виборчою кампанією. Оцінку таким діям місцевої влади тепер мають дати правоохоронні органи.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Тут не треба бути Вангою, щоб чітко усвідомлювати, що за вже буквально декілька днів, тижнів ми побачимо ще більше зростання кількості хворих на COVID-19 в Одеській області і безпосередньо в місті Одеса.

Ще більш категорично висловилися волонтери, які допомагають одеським лікарням. Те, що відбулося під час святкування Дня міста, вони називають злочином. Адже зараз ситуація в Одесі катастрофічна: медзакладам не вистачає ані обладнання, ані медпрацівників.

Катерина Ножевнікова, керівник благодійного фонду:

Ведь те, кто был вчера там - они, скорее всего, переболеют легко. Но они принесут это домой и у них дома находится группа риска: и эти бабушки, эти дедушки, о которых наш мэр так печется все пять лет - они уже сегодня не могут получить доступ к медицине!

У самій Одеській мерії наразі ніяк не коментують таку критику. Що ж до відповідних органів, про які говорив міністр, їхня реакція теж наразі невідома.