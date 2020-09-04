У Мінську вимагають звільнити незаконно затриманих журналістів [ Редактировать ]
Звільнити незаконно затриманих журналістів вимагали напередодні в Мінську. Кілька десятків медійників зібралися біля будівлі МВС і просили зустрічі з міністром. Чиновники до них не вийшли, правоохоронці мітингарів відтіснили, затримали фотографа видання TUT.BY. Потім журналісти маршем пройшли містом.
Мирні акції проти чинного президента відбулися і ще в кількох районах столиці. Люди шикувалися у живі ланцюги й співали пісень. А біля Мінського палацу культури залізничників зібрався мітинг прихильників Олександра Лукашенка - з гаслами "за мирну Білорусь".
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