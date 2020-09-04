Біля берегів Японії внаслідок шторму затонуло судно. 42 члени екіпажу зникли безвісти. Катастрофа сталася поблизу японських островів Амамі Осіма, де вирує тайфун "Майсак".

Потужні хвилі перекинули суховантаж. Триває пошуково-рятувальна операція за участі трьох суден, чотирьох літаків та водолазів. Наразі врятували одного члена екіпажу.

Затонуле судно перевозило майже шість тисяч корів та прямувало з Нової Зеландії до Китаю. Орієнтована вартість вантажу - понад 17 мільйонів доларів.