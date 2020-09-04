Біля берегів Японії затонуло судно з екіпажем [ Редактировать ]
Біля берегів Японії внаслідок шторму затонуло судно. 42 члени екіпажу зникли безвісти. Катастрофа сталася поблизу японських островів Амамі Осіма, де вирує тайфун "Майсак".
Потужні хвилі перекинули суховантаж. Триває пошуково-рятувальна операція за участі трьох суден, чотирьох літаків та водолазів. Наразі врятували одного члена екіпажу.
Затонуле судно перевозило майже шість тисяч корів та прямувало з Нової Зеландії до Китаю. Орієнтована вартість вантажу - понад 17 мільйонів доларів.
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