Гаряча пора пустельного туризму. Саудівці замість засніжених гір за кордоном підкорюють піщані дюни в себе вдома. Як країні вдалося підняти туристичний сектор у часи пандемії?

Насер уперше стає на борд, щоб з'їхати з піщаної дюни. Вдається не відразу, але вражень - вистачить надовго.

Насер Аль Харбі, турист:

Чимало моїх друзів захоплюється сендбордингом, тож пропонували і мені спробувати. Але вдалося лише тепер. Навіть не думав, що це так весело. Для Саудівської Аравії такий спорт - чудове надбання, бо пустель у нас вдосталь.

Про те, що пісок нічим не гірший за сніг, близькосхідні країни здогадалися давно. Історики твердять: з'їжджали з барханів на дошках ще давні єгиптяни. У Саудівській Аравії катання на дюнах довго залишалося екзотичною розвагою для іноземців. А місцеві вважали за краще провести відпустку серед засніжених гірських вершин. Поглянути по-новому на власні природні багатства - жителів королівства змусив коронавірус.

Газі Аль Анзі, власник туристичної агенції:

Після закриття кордонів через пандемію, у нас почався справжній бум на тури країною. Нині таких запитів у рази більше, ніж раніше.

Туристів організовано везуть у пустелю на джипах. Без такої машини тут не обійтися. Бо єдиний недолік сендбордингу - на дюнах немає підйомників. Тому діставатися на вершину доводиться або пішки, або автомобілем, або на всюдиході. Також потрібна дошка - як для сноубордингу, тільки з більш слизьким восковим покриттям.

Газі Аль Анзі, власник туристичної агенції:

Часто люди думають, що сендбординг - складний спорт. Але варто лише раз спробувати, і все йде як по маслу. Ми пропонуємо навчання з інструктором. Кататися може хто завгодно - незалежно від віку і статі. До того ж це цілком безпечно для здоров'я, люди падають рідше і м'якше.

Попри пандемію цього літа туризм у Саудівській Аравії - на підйомі. Саме тому, що саудівці почали активно подорожувати власною країною. Не останньою чергою завдяки зусиллям уряду. Цьогоріч Ріяд активно популяризує туристичні цікавинки в країні й інвестує в будівництво готелів. У підсумку прибутки від туризму цього літа на чверть більші, ніж торік.