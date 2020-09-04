Андрей Стрихарский: "Мы ежегодно поддерживаем детей с ограниченными возможностями, чтобы они не чувствовали себя обделенными" [ Редактировать ]
3 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский" состоялось благотворительное мероприятие "Пробег единства". Проведение мероприятия стало возможным благодаря поддержке ОО "Ассоциации детского и юношеского спорта Украины", Министерства молодежи и спорта, НОК Украины и ряда общественных организаций. Об участниках мероприятия рассказал один из организаторов, председатель ОО "Ассоциации детского и юношеского спорта Украины", народный депутат Андрей Стрихарский.
"Мы ежегодно поддерживаем детей с ограниченными возможностями, чтобы они не чувствовали себя обделенными.
В забеге приняли участие звезды украинского спорта. Среди участников были и нынешние чемпионы, и те спортсмены, которые уже завершили свою карьеру, но с радостью поддержали этот благотворительный проект", - отметил председатель ОО "Ассоциации детского и юношеского спорта Украины", народный депутат Андрей Стрихарский.
На главный стадион страны вышли биатлонисты, борцы, художественные гимнастки, каноисты, гандболисты, социальные деятели и народный депутат, украинский борец греко-римского стиля, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, чемпион мира, трехкратный чемпион и бронзовый призер Чемпионатов Европы, заслуженный мастер спорта Украины Жан Беленюк.
Также на "Пробеге единства" присутствовала 10-летняя спортсменка Николь Князева, которая представляет "Ассоциацию детского и юношеского спорта".
Девушка в свои юные годы - мастер спорта международного класса среди взрослых профессионалов, 5-разовая чемпионка Чемпионата Мира по Воркауту, "Воин-спортсмен", победительница номинации "Звезды спортивного года", 26-тиразовая рекордсменка Национальных и Мировых рекордов, победительница турниров по: спортивной гимнастике, дзюдо, плаванию, кросфиту и по другим видам спорта, многократная победительница спортивных конкурсов среди взрослых, в том числе - среди спортсменов-мужчин.
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