3 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский" состоялось благотворительное мероприятие "Пробег единства". Проведение мероприятия стало возможным благодаря поддержке ОО "Ассоциации детского и юношеского спорта Украины", Министерства молодежи и спорта, НОК Украины и ряда общественных организаций. Об участниках мероприятия рассказал один из организаторов, председатель ОО "Ассоциации детского и юношеского спорта Украины", народный депутат Андрей Стрихарский.

"Мы ежегодно поддерживаем детей с ограниченными возможностями, чтобы они не чувствовали себя обделенными.

В забеге приняли участие звезды украинского спорта. Среди участников были и нынешние чемпионы, и те спортсмены, которые уже завершили свою карьеру, но с радостью поддержали этот благотворительный проект", - отметил председатель ОО "Ассоциации детского и юношеского спорта Украины", народный депутат Андрей Стрихарский.

На главный стадион страны вышли биатлонисты, борцы, художественные гимнастки, каноисты, гандболисты, социальные деятели и народный депутат, украинский борец греко-римского стиля, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, чемпион мира, трехкратный чемпион и бронзовый призер Чемпионатов Европы, заслуженный мастер спорта Украины Жан Беленюк.

Также на "Пробеге единства" присутствовала 10-летняя спортсменка Николь Князева, которая представляет "Ассоциацию детского и юношеского спорта".

Девушка в свои юные годы - мастер спорта международного класса среди взрослых профессионалов, 5-разовая чемпионка Чемпионата Мира по Воркауту, "Воин-спортсмен", победительница номинации "Звезды спортивного года", 26-тиразовая рекордсменка Национальных и Мировых рекордов, победительница турниров по: спортивной гимнастике, дзюдо, плаванию, кросфиту и по другим видам спорта, многократная победительница спортивных конкурсов среди взрослых, в том числе - среди спортсменов-мужчин.