Space X запустив на орбіту ще 60 супутників Starlink. Ракета Falcon-9 вивела на навколоземну орбіту 12 партію міні-саттелітів. Тож загальна кількість супутників Starlink у космосі зросла до шестисот п'ятдесяти трьох. У найближчих планах SpaceX - збільшити кількість супутників на земній орбіті до 12 тисяч, а ще пізніше до 30.

У такий спосіб Starlink планує забезпечити землян високошвидкісним широкосмуговим інтернетом в будь-якій точці планети.