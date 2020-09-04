Роботи історикам та археологам додалося на Рівненщині. Там на дні річки знайшли стародавній човен. Скільки саме років знахідці, науковці поки що не беруться навіть прогнозувати. Але вже впевнені - артефакт дасть змогу відтворити судно, на якому плавали сотні, а може, й тисячі років тому.

Є тут ще частина напевно, скоріш за все, включини. Тобто борт був десь ось трошки вищий.

Стародавній човен оглядає майстер з оброблення дерева. Каже, це так звана довбанка. Її підняли з річки Случ неподалік Березного. Провели повну спецоперацію з порятунку історичної пам'ятки. Кілька десятків людей посеред річки вручну відкопували судно із дна водойми.

Юрій Ойцюсь, керівник клубу історичної реконструкції "Оствиця":

Добре, що була низька вода. Навколо зробили величезний такий вал мішками укріпляли деревами колодами почали винімать цей всей пісок. Вода з річки весь час просочувалась.

Відкачувати воду допомагали рятувальники. Врешті, човен таки піднявся на поверхню.

Олег Петренко, майстер з оброблення дерева, член клубу історичної реконструкції "Оствиця":

Видно, що оце от ручна робота, що це не природнє і видно ніс, тому що він там піднятий догори чуть-чуть знизу. Корма обрізана повністю. Як колода була - її обрізали і ззаду нічо не стали там підтесувать, а вже носик чуть-чуть знизу підтесали, щоб по течії воно розрізало воду краще.

Човен видовбаний із суцільного стовбура дуба. Фахівці припускають - дереву було не менше ніж три століття. Майже десять метрів завдовжки та понад метр завширшки. А важить майже три тони. На таких човнах "ходили" ще тисячі років тому.

Юрій Ойцюсь, керівник клубу історичної реконструкції "Оствиця":

Я перший раз таке бачу. Цей більш за все був + транспортний. На ньому можливо перевозили якісь товари продукти.

Встановити точний вік човна складно, кажуть археологи. На нього ще чекає кілька експертиз. Поки що ж довбанку планують законсервувати, а згодом і відреставрувати.

Олег Петренко, майстер з оброблення дерева, член клубу історичної реконструкції "Оствиця":

Спустити його, звісно, не можна буде, тому що він вже в такому досить занедбаному стані. Його треба буде консервувати - фіксувати вже на березі. Буде вже як експонат.

Човен перевезли до Рівного в історичний парк на березі озера Басів Кут. Тут ентузіасти відтворюють давньоруське городище однадцятого-дванадцятого століть. На озері вже пришвартовані два прадавніх човни - варязький дракар та давньоруська лодь. Їх виготовили рівненські майстри.

До побачення. Побачимся на том березі.

За задумом реконструкторів, на березі Басового кута спорудять давньоруське житло, кузню, корабельню, огорожу з частоколу та вхідну браму. Своє місце в експозиції посяде і стародавня довбанка.