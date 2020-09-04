У Харківської області кілька днів вирують одразу кілька масштабних пожеж. До гасіння залучені сотні рятувальників. Оголошена надзвичайна ситуація регіонального рівня. Постраждали десятки людей. Бо вони втратили все.

Всі подробиці станом на зараз далі - від нашої кореспондентки Світлани Шекери.

У середу вдень. Саме тоді у селі Гороб'ївка люди помітили перший димок. Тягнуло зі смітника. Пані Любов саме копала картоплю.

Любов Шаповалова, жителька Гороб'ївки:

Я подзвонила чоловікові своєму, кажу десь шось горить. Позвала сусідів.

Буквально за пів години з лісу піднявся вітер. Він і розніс вогонь. Усе розгорілося вмить, зашуміло і пішло червоними язиками.

Любов Шаповалова, жителька Гороб'ївки:

Видно, верхова сосна пішла, ну це буквально, понімаєте, це 7 минут. Воно переходить на мої сараюшки, на курятник на мій, і я понімаю, шо сейчас еще 2-3 минути і буде горіти моя хата. Я там їду, кой які деньги були, документи, виганяю машину з гаража, виїждждаю туди, прибігаю, у мене вже полихає тут.

Власними силами впоратися з вогнем у маленького села не було шансів. Пожежних машин мало. А лік часу йшов на хвилини. Сергій Тесленко заскочив за кермо свого трактора й шість годин оборував будинки. І цим урятував більше десяти хат.

Люди гасили вогонь, поліцейські - виносили стареньких із хат.

Бабуль, бабуль, давай, поехали, до родичів довезем, бабуль.

У Дмитра Івановича, поки той допомагав гасити хати на іншому боці села, зайнялася своя.

Дмитро, житель Гороб'ївки:

Приїхав документи забрав, машину забрав, там мопед був ще забрали, і од'їхали, все в диму, дихать нічим.

Старі люди ледве встигали виходити і забирати документи. Відчиняли клітки, виганяли тварин і птицю. Та не всі встигли.

Світлана Панова, жителька Гороб'ївки:

У свекрухи повністю не дом, а двір згорів, всі постройки, дровник, все згоріло, нема нічого вообще. І кури погоріли, і цуцик у будці згорів. Не вспіла отвязать.

Валентина, жителька Гороб'ївки:

Хата вся згоріла оце все у чому я вискочила, у цьому я осталась. Кури погоріли, консервація уся в погребі погоріла. Всьо, нема нічого. Оце в тому тут сидю, оце все моє. І більш нічого в мене немає.

Вже у четвер у Гороб'ївці розгорнули оперативний штаб. Прибули два міністри. Їм звітують: горіло 500 гектарів, у селі вогонь знищив 22 хати, без даху - залишилися 33 людини, одна людина отруїлася чадним газом. У сусідній Гряниківці вогонь знищив 5 будинків. Запевняють - вогонь локалізували.

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України:

Стратегия текущая - работает авиация: 2 самолета и 1 вертолет на точечное погашение очагов. Стянуты приданные силы с других районов. Угроз другим населенным пунктам нет.

На Харківщині за середу й четвер нарахували чотири великі пожежі. Надвечір четверга зайнялося ще й тут, у Ново-водолазькому районі. Поліція відкрила кримінальне провадження за "умисне знищення майна". На згарищах працюють криміналісти.

Станіслав Перлин, експерт-криміналіст:

Они понятно ищут очаги возгорания везде, это основная задача, следственно-оперативных групп. Работа экспертов.

У тутешньому будинку культури розгорнули пункт допомоги. Люди - зносять одяг, харчі, побутову хімію.

Вікторія, волонтерка:

Бо в них нема нічого, люди скромнічають, накинуть кофточку, якись накинуть штаніки, якусь тарелочку маленьку, якусь там туалетну бумагу, якусь кружку щоб води попить. А так ну стісняються.

Цієї ночі в Гороб'ївці піднявся вітер. У деяких будинках, що тліли ще з середи, знов почав вириватися вогонь. Тричі приїжджали рятувальники. А о шостій ранку в небо піднялися пожежні літаки. Гасили сусідню Кутьківку.

Погорільців на ночівлю чекали в ліцеї, приготували 34 ліжка у вестибюлі. Та ночувати сюди ніхто не приїхав. Здебільшого люди, особливо старенькі, роз'їхалися по родичах. Та не всі. Яна з чоловіком та однорічною Софійкою ніч провели у своїй старенькій машині.

Яна Літкевич, жителька Гороб'ївки:

- Да, розкладували ми сідушки, і спали з ребеночком в машині. - А ви не захотіли їхати в ліцей? - Та як же ж ми поїдем, як ми двір бросим?- Тут же ж кашу нам дають, ми поїли і лягли спать. - Давали нам і кашки, і подгузніки нам дали, кстаті. Одіяла нам дали. Це що щас іще тепло, то нам повезло. А ось буде холодно, шо будем делать, не знаю.

Наталя Григорівна із чоловіком ночували біля свого згорілого будинку в сараї.

Ночуєм ми тут. Ізвініть пожалуйста, но таке состояніє. Он знакомі мені дали диван на прокат, і там ми з мужем ночуєм, а шо нам, більше ніде діватися.

Жінка каже, виїхати не можуть через худобу.

Леся, Майка, Ласуня, і Калина.

Від вогню врятували і чотири корови, і свиню Фросю з поросятами. А ще кури, гуси та індича, яке тепер не відходить від хазяйки. Наталя плаче: годувати їх тепер нічим.

Тони ячменю, ось, ось гаряче повністю згорів. Мені свиням це нельзя давать уже, всьо, свині в мене три дні вже голодні.

Коли дадуть обіцяні державою 300 тисяч гривень, - жінка не знає. Та й сумнівається, що їх вистачить:

Наталія Мостова, жителька Гороб'ївки:

Я думаю, вряд лі. Заходе зима, де мені діваться. Куда мені цих свиней, куда мені цих коров дівать, ви понімаєте, я ж їх не буду, на льоду вони ж не будуть.

На сусідній вулиці так само, цю ніч провів і Роман Овчаренко. П'ятьох дітей і дружину відвіз до кумів. Сам ночував у машині.

Я дома ночую, от, дома, дома.

Роман уже відсьогодні намагається самотужки хоч якось відбудовувати хату. У компенсацію від держави він, як і більшість погорільців, не особливо вірить.

Роман Овчаренко, житель Гороб'ївки:

А компенсації наверно, не буде нічого. Я лічно не розчитую. На компенсації які-то.

Цілий день над згорілими селами Харківщини кружляли пожежні літаки. У лісі чергують бригади рятувальників. І вже сьогодні після обіду вони відзвітували: пожежу в Двурічанському районі локалізували.