Дивні речі на переговорах у Тристоронній контактній групі. Вже кілька тижнів триває інтрига з несприйняттям Росією постанови про призначення місцевих виборів в Україні. Депутати прописали документ так, що закріпили інший порядок виконання пунктів Мінських угод: якщо у "Мінську" передбачено, що спочатку вибори, а потім кордон, то в депутатів затверджено - спочатку кордон, а вже потім - голосування. Чи можна змінити цю постанову? Запитав у Верховної Ради голова української делегації Леонід Кравчук. Але відповіді ще не отримав. Тож, ми попросили прокоментувати цю тему зокрема, і перший тиждень роботи парламенту загалом, Юрія Бойка. Ось що він сказав.

Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Вибори в ОРДЛО: як провести?

Безусловно, все вопросы которые касаются проведения местных выборов, они должны согласовываться в трехстороннем контакте в Минске, как это и прописано в Минских соглашениях, и только при консенсусе всех сторон, должны приниматся все решения, любое решение которое протеворечит согласованым Минским соглашениям, оно не пройдет.

Чому не призначені вибори на частині контрольованої території Донбасу?

Это абсолютно цинично и незаконное антиконституционное решение ограничить права людей в выборах, а это почти пол миллиона человек, это преступление. Вчера прямо сказали, что у этого преступления есть заказчики, есть исполнители и открыто говорим о том, что заказчики - Офис президента, исполнители - главы администраций военно-гражданских, представители правохранительных органов, на которые дали фальшивые сведения , это члены ЦВК, которые проголосовали за антинародное решение, абсолютно мирные города, которые в прошлом году выбирали президента, парламент членов парламента, которые сегодня присутсвуют и девстующего президента. Запретить выборы органов местной власти - это преступление. И здесь вопрос за гарантом конституции дествующим президентом. Два варианта - или он в курсе этих событий и преступлений и является его соучастником, или если он не знает, он должен вмешатся и обеспечить конституционные права людей, чтоб они могли выбрать власть. Вот если.. сейчас будет понятно что это такое. Мы вчера сделали заявление целью которого было достучаться до него, чтоб он вмешался и обеспечил людям правду.

Перший тиждень Ради: які результати?

Это была абсолютно пустая неделя, поскольку вместо законов которые нужны в сегодняшней ситуации, которые увеличивают поддержку социальную людям, реально поддерживают предприятия, снижают нагрузку налоговую, собственно говоря, таких законов мы отправили в парламент несколько: восстановления справедливости по отношению к социально незащищенным людям, вот вместо этого мы видели каких-то там то животныне. То абсолютно пустые ничего не имеющие с реальной жизнью законы, которые люди даже не понимают зачем и вот из-за этого парламент собственно говоря и теряет доверие на галазах и потерял и продолжает это делать. Люди хотят одного - люди хотят заботы от них, а парламент занимается гарантоетскими законами , легализирует казино, продают землю, вообщем занимаются ерундой.

Бюджет-2021: що важливо врахувати?