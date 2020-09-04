У Сполучених Штатах нова хвиля протестів. Здавалося б, масові акції, які виникли по всій країні після вбивства поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда, уже встигли вщухнути.

Та цього тижня знову вибухнули Лос-Анджелес і Вашингтон, де сталися чергові вбивства поліцейськими чорношкірих. І це вдруге запустило "ланцюгову реакцію".

Як на це реагує Трамп? І чому став погрожувати "силовим варіантом"? Дмитро Анопченко про те, що відбувається на вулицях американських міст.

Це Портланд, де протести тривають уже три місяці поспіль. Масові демонстрації, запалені просто серед вулиць смітникові баки.

Коли салют у небі зовсім не через святкування. Феєрверками здебільшого атакують поліцію. Їх можна легально купити у крамниці, а шумовий ефект - величезний, коли заряд розривається поруч. На стінах уже живого місця не лишилося - усе розмальовано графіті.

Щоночі поліцейські рейди, хоча мер міста, який відкрито співчуває протестувальникам, й урізав повноваження силовиків.

І щоночі вони перетворюються на сутички.

Я нікуди звідси не піду. Покидьки, не торкайтеся мене.

Не чіпайте людей. Ми тут, щоб своїх дітей захистити!

Наметове містечко видається мирним, активісти грають у баскетбол. Але це оманливий спокій, бо градус ненависті такий великий, що лише за гасло Трампа на кашкеті нещодавно людину застрелили.

Це Лос-Анджелес, де днями вбили темношкірого велосипедиста Діжона Кіззі. Два заступники шерифа випустили в нього два десятки куль і за словами очевидців, стріляли, навіть коли тіло вже нерухомо лежало на землі. Поклали ні за що,- кажуть його родичі. У поліції інша версія: начебто Кіззі мав пістолет і хотів відкрити вогонь.

Брендон Дін, шериф Лос-Анджелеса:

Ударив одного офіцера в обличчя і потім щось впустив. І офіцери побачили: це був напів автоматичний пістолет.

Але пояснення поліції нікого вже не цікавили і протести, які в місті Янголів останнім часом вщухли, спалахнули з новою силою.

А це вже кадри з камери, яку вашингтонські поліцейські зобов'язані носити на тілі.

Побачивши припарковану на вулиці машину з озброєними людьми, копи почали облаву. Під час неї застрелили 19-річного афроамериканця Діона Кея, хлопець намагався втекти. Був би той білим - реакція була б іншою.

Але вдруге поспіль убивство темношкірого спровокувало і сутички з поліцією.

Нас тут убивають! І нам це вже остогидло!

І уперше, демонстрацію під приватним будинком мера столиці, а вона сама афроамериканка.

До виборів лише 60 днів, тому очікувано обидва кандидати: і чинний президент, і його суперник - підхопили цю хвилю. Але по-різному.

Байден сповнений співчуття. Навіть особисто подзвонив у лікарню афроамериканцеві, який постраждав у перестрілці з поліцією.

Трамп, а він зараз у передвиборчому турі, свідомо вибрав абсолютно протилежну риторику.

Неймовірно! Байден планує потурати домашньому тероризму, коли мій план - заарештувати їх всіх і покарати. Я завжди захищатиму законослухняних громадян, ось чому заколотники голосуватимуть за Байдена.

Натовп зустрів ці слова схвально. Ті з противників Трампа, хто дивилися його по телебаченню, розлютилися ще більше.

Не уникати цього розколу і конфлікту - свідома стратегія, яку команда президента обрала на тижні, що минає.

Адже багато хто від мітингів, які вже третій місяць тривають, втомився. Навіть якщо спочатку і підтримували їх, коли все це у тебе від вікнами відбувається, коли поруч із твоїм будинком грабують крамниці, вже не до революційної романтики. І Трамп підхопив цей суспільний запит. Подивишся на його заяви і твіти. В них самі лише обіцянки застосувати силу.

І перше рішення вже озвучене. Трамп збирається позбавити федерального фінансування Нью-Йорк, Вашингтон, Сієтл і Портленд. Міста, які, як він сам каже, "не протидіють анархії та насильству" і які, що найважливіше - очолюють мери-демократи. Їм підпорядковується поліція, від них отримує накази "трохи втихомирити запал". Паралельно генеральному прокурору доручено відкривати кримінальні провадження і проводити арешти - там, де це місцева влада не робить.

Більше того, Трамп показово виправдовує ще одного вбивцю. На цих кадрах, знятих очевидцями на телефон, видно, як кілька людей переслідують підлітка із рушницею в руках. Він падає, потім відкриває вогонь.

17-річного хлопець, Кайл Ріттенхаус у містечку Кеноша застрелив двох людей і поранив третього. Стрілець - білий, жертви чорношкірі.

Це знову викликало протести і погроми. І ще більше розділило Америку, адже для одних Кайл нічим не відрізняється під поліцейських, що вбили Флойда - мовляв, він злочинець, який заслуговує страти.

Винуваті! Винуваті! В расизмі проти нас усіх!

Але для інших, він приклад того, як зі зброєю в руках треба себе захищати. Причому у цьому таборі і президент Трамп, який каже про самозахист.

Підліток намагався втекти він них. Виглядає так. Упав, і вони дуже жорстко його атакували. І мені здається, його би просто вбили.

Історик Джо Еріксон родом із того самого Сієтла - міста, яке можуть викреслити з державного бюджету через те, що протестам потурає. Каже, тут чітко простежується виборча стратегія, яку вже й до Трампа застосовували.

Джо Еріксон, історик:

Дональд Трамп каже - "подивіться на Америку, тут бійня". Треба взяти Сієтл під контроль, треба Портланд взяти. А насправді він розбурхує страхи білих американців. Це так звана "південна стратегія", Річард Ніксон так само колись робив.

Так це чи ні, але "силовий варіант" і справді працює. Протести, які підривали позиції чинної команди, тепер несподівано дають їй додаткову підтримку. Адже Трамп, по суті, каже те, що половина Америки хотіла б від нього почути. І це дозволило вирівняти рейтинги. Свіжі цифри: 50 відсотків американців сказали соціологам, що підтримують дії президента, 49 - категорично не згодні. Для перемоги над Байденом цього, звісно ж, недостатьно. Але щоб йти з ним пліч-о-пліч цілком вистачить.