Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время неформального заседания Совета Безопасности ООН по формуле Арриа заявил, что Украина готова помочь Беларуси в преодолении внутриполитического кризиса без ослабления ее суверенитета и независимости.

Вместе с тем министр отметил, что Украина никогда не вмешивалось и не планирует вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Тем не менее, демократическое и стабильное развитие Беларуси имеет ключевое значение для Украины и Европы.

Надеюсь, что каждая страна - прежде всего, это касается России - будет придерживаться такой же позиции и воздержится от любых действий, включительно с военным вторжением, которые способны еще больше дестабилизировать ситуацию в Беларуси.

Кулеба добавил, что основными предпосылками восстановления стабильности в Беларуси является уважение к правам человека и диалог между властью, оппозицией и народом.

Ранее Лукашенко заявил о вмешательстве в дела Беларуси со стороны Украины.