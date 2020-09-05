Началась избирательная кампания местных выборов: что нужно знать о голосовании [ Редактировать ]
В субботу, 5 сентября, в Украине стартовала избирательная кампания местных выборов, которые назначены на 25 октября 2020 года. Об этом сообщает "Страна.юа".
Следующие 50 дней пройдут согласно плану:
- представление в Центризбирком копий решений руководящих органов партий об участии в выборах их местных организаций - до 6 сентября;
- выдвижение кандидатов на должности глав советов населенных пунктов, кандидатов в депутаты - 15-24 сентября;
- обнародование сведений о регистрации кандидатов - до 2 октября;
- начало предвыборной агитации - со следующего дня после принятия решения о регистрации кандидата;
- отправка приглашений избирателям - до 15 октября;
- день голосования - 25 октября, с 08:00 до 20:00;
- оглашение результатов - 3-6 ноября.
В 2020 году правила избирательной кампании изменились, в связи с вступлением в силу нового Избирательного кодекса. Основные изменения:
- Для населенных пунктов от 10 тыс. жителей выборы в местные советы организуются по новой пропорциональной системе с открытыми списками, без возможности самовыдвижения кандидатов.
- Обязательно соблюдение гендерной квоты - не менее 40% представителей одного пола в списке партии.
- В бюллетенях будет указан не только перечень партий, но и список кандидатов от каждой политсилы, за которых также можно отдать голос.
- Каждый избиратель 25 октября получит для заполнения несколько бюллетеней: для голосования за кандидатов на должность городского (поселкового) головы; депутатов в областные, городские, районные советы.
- В день очередных местных выборов также состоится голосование на первых выборах в образованных территориальных общинах после укрупнения районов. Согласно постановлению Рады "Об образовании и ликвидации районов", их количество сократилось до 136.
Проголосовать на местных выборах можно не там, где официально прописан гражданин. Чтобы изменить место голосования, нужно до 10 сентября обратиться в органы Госреестра. Соответствующее заявление можно подать онлайн в "Кабинете избирателя" на портале "Госреестр избирателей" с использованием электронной подписи.
При заполнении формы следует указать адрес, где избиратель проживает на данный момент и который просит определить новым избирательным адресом.
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