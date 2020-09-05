В субботу, 5 сентября, в Украине стартовала избирательная кампания местных выборов, которые назначены на 25 октября 2020 года. Об этом сообщает "Страна.юа".

Следующие 50 дней пройдут согласно плану:

представление в Центризбирком копий решений руководящих органов партий об участии в выборах их местных организаций - до 6 сентября;

выдвижение кандидатов на должности глав советов населенных пунктов, кандидатов в депутаты - 15-24 сентября;

обнародование сведений о регистрации кандидатов - до 2 октября;

начало предвыборной агитации - со следующего дня после принятия решения о регистрации кандидата;

отправка приглашений избирателям - до 15 октября;

день голосования - 25 октября, с 08:00 до 20:00;

оглашение результатов - 3-6 ноября.

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В 2020 году правила избирательной кампании изменились, в связи с вступлением в силу нового Избирательного кодекса. Основные изменения:

Для населенных пунктов от 10 тыс. жителей выборы в местные советы организуются по новой пропорциональной системе с открытыми списками, без возможности самовыдвижения кандидатов.

Обязательно соблюдение гендерной квоты - не менее 40% представителей одного пола в списке партии.

В бюллетенях будет указан не только перечень партий, но и список кандидатов от каждой политсилы, за которых также можно отдать голос.

Каждый избиратель 25 октября получит для заполнения несколько бюллетеней: для голосования за кандидатов на должность городского (поселкового) головы; депутатов в областные, городские, районные советы.

В день очередных местных выборов также состоится голосование на первых выборах в образованных территориальных общинах после укрупнения районов. Согласно постановлению Рады "Об образовании и ликвидации районов", их количество сократилось до 136.

Проголосовать на местных выборах можно не там, где официально прописан гражданин. Чтобы изменить место голосования, нужно до 10 сентября обратиться в органы Госреестра. Соответствующее заявление можно подать онлайн в "Кабинете избирателя" на портале "Госреестр избирателей" с использованием электронной подписи.

При заполнении формы следует указать адрес, где избиратель проживает на данный момент и который просит определить новым избирательным адресом.

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