В Египте изнасиловали 5-летнюю украинку, мать пыталась скрыть надругательство [ Редактировать ]
5-летняя жительница Сум могла стать жертвой изнасилования в египетском Шарм-эль-Шейхе. Об этом сообщает "ТСН" со ссылкой пресс-службу полиции Сумской области.
Правоохранители узнали о вопиющем случае надругательства над ребенком от украинских дипломатов. Сотрудники полиции получили письмо от МИД, датированное 19 августа о том, что в больницу Шарм-эль-Шейха доставили 5-летнюю жительницу Сум, для оказания медицинской помощи с признаками изнасилования.
По информации посольства Украины, малолетнему ребенку было безотлагательно проведена операция, а также осуществлен осмотр врачом-гинекологом. При осмотре было обнаружено специфические физические травмы, которые могли быть получены в результате действий насильственного характера.
Между тем мать ребенка утверждает, что ее дочку не насиловали. Девочка якобы травмировался в результате неудачного прыжка в бассейне. Сейчас эту информацию проверяют следователи и устанавливают все обстоятельства инцидента.
По данному факту правоохранители Сумского отдела полиции открыли уголовное производство по части 4 ст.153 (Сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины.
Журналисты отправили запрос в Министерство иностранных дел Украины, чтобы уточнить детали резонансного дела. Дипломаты пообещали в ближайшее время дать ответ.
Ранее сообщалось, что в Борисполе мужчина похитил 4-летнюю девочку на АЗС, чтобы изнасиловать.
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