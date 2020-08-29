"Похитил и хотел изнасиловать": в Борисполе мужчина украл маленькую девочку на АЗС [ Редактировать ]
В Борисполе, Киевской области, ночью в пятницу, 28 августа, полицейские задержали мужчину, который с автозаправочной станции похитил 4-летнюю девочку. Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в области.
Стоит отметить, что мужчина схватил девочку на бориспольской автозаправке, что на улице Февральской, 1.
Со слов очевидцев, мужчина похитил девочку, когда она рассматривала игрушки.
Папа был в машине, мама с ней зашли на заправку, и пока мама стояла на кассе, девочка рассматривала игрушки, он ее схватил и ушел
Со слов полиции, неизвестный подошел к ребенку и, взяв девочку на руки, вышел на улицу. Мужчина заставил ее сесть в машину и скрылся в неизвестном направлении.
На автозаправочной станции в городе Борисполь неизвестный мужчина, воспользовавшись тем, что мать отвлеклась от дочери, рассчитываясь за топливо, похитил девочку, посадил ее в машину и скрылся в неизвестном направлении.
Как сообщил руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов, с целью розыска злоумышленника и его задержания сразу была введена специальная полицейская операция, ориентированы все наряды местной полиции, столицы и соседних областей.
фото: kv.npu.gov.ua
Также, как заявили правоохранители, были привлечены сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевщины, полк полиции особого назначения.
Стоит отметить, что несмотря на все сложности поисков, сотрудникам полиции удалось разыскать похитителя в течение двух часов и спасти девочку от беды.
Злоумышленником оказался 29-летний мужчина местный житель.
Преступник/фото: kv.npu.gov.ua
Девочку вернули родителям невредимой. Похититель признался полицейским, что похитил ребенка с преступными намерениями.
фото: kv.npu.gov.ua
Приступник признался полицейским, что похитил ребенка с преступными намерениями – он хотел ее изнасиловать.
Я хотел надеть себе презерватив на интимное место, хотел ее изнасиловать. Я не помню, там было что-то или нет. После этого работники полиции задержали меня
По факту похищения девочки открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины.
Теперь злоумышленнику грозит до пяти лет лишение свободы.
фото: kv.npu.gov.ua
Напомним, в Киеве в Сырецком парке маньяк насиловал девушек, а школьник зверски поиздевался над женщиной.
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