В Борисполе, Киевской области, ночью в пятницу, 28 августа, полицейские задержали мужчину, который с автозаправочной станции похитил 4-летнюю девочку. Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в области.

Стоит отметить, что мужчина схватил девочку на бориспольской автозаправке, что на улице Февральской, 1.

Со слов очевидцев, мужчина похитил девочку, когда она рассматривала игрушки.

Папа был в машине, мама с ней зашли на заправку, и пока мама стояла на кассе, девочка рассматривала игрушки, он ее схватил и ушел

Со слов полиции, неизвестный подошел к ребенку и, взяв девочку на руки, вышел на улицу. Мужчина заставил ее сесть в машину и скрылся в неизвестном направлении.

На автозаправочной станции в городе Борисполь неизвестный мужчина, воспользовавшись тем, что мать отвлеклась от дочери, рассчитываясь за топливо, похитил девочку, посадил ее в машину и скрылся в неизвестном направлении.

Как сообщил руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов, с целью розыска злоумышленника и его задержания сразу была введена специальная полицейская операция, ориентированы все наряды местной полиции, столицы и соседних областей.

фото: kv.npu.gov.ua

Также, как заявили правоохранители, были привлечены сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевщины, полк полиции особого назначения.

Стоит отметить, что несмотря на все сложности поисков, сотрудникам полиции удалось разыскать похитителя в течение двух часов и спасти девочку от беды.

Злоумышленником оказался 29-летний мужчина местный житель.

Преступник/фото: kv.npu.gov.ua

Девочку вернули родителям невредимой. Похититель признался полицейским, что похитил ребенка с преступными намерениями.

фото: kv.npu.gov.ua

Приступник признался полицейским, что похитил ребенка с преступными намерениями – он хотел ее изнасиловать.

Я хотел надеть себе презерватив на интимное место, хотел ее изнасиловать. Я не помню, там было что-то или нет. После этого работники полиции задержали меня

По факту похищения девочки открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины.

Теперь злоумышленнику грозит до пяти лет лишение свободы.

фото: kv.npu.gov.ua

Напомним, в Киеве в Сырецком парке маньяк насиловал девушек, а школьник зверски поиздевался над женщиной.

Читайте также, ранее в Сумах группа подростков изнасиловала ребенка, также в поезде "Укрзализныци" женщину избили и пытались изнасиловать на глазах у сына.