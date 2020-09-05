Бізнес вимагає підтримки та захисту. Підприємці ініціюють створення Антирейдерської міжвідомчої Ради при президентові України. Для цього вони разом з чиновниками, нардепами та силовиками провели круглий стіл, на якому обговорили механізм ефективного захисту і безпеки бізнесу в країні.

Представники українського бізнесу, які постраждали від рейдерства, ініціювали створення спеціального міжвідомчого органу за участі представників державних інституцій, бізнесу і громадськості, який мав би системно контролювати захист бізнесу.

Людмила Русаліна - одна з ініціаторів створення міжвідомчої Ради. Вона роками потерпає від погроз, шантажу, фізичного насилля і замовних кримінальних проваджень.

Людмила Русаніна, меценатка, співзасновниця холдингової компанії "Петрус"

На мене були "наїзди" і погрози вбивством. Мене шантажували замовною кримінальною справою. І після звернень ці усі подання було розглянуто і хочу показати результат цього - це закриття замовного кримінального провадження яке було проти мене і підтвердження цього закриття на рівні Генеральної прокуратури і також є судове рішення.

Проблема нападок на бізнес - масова, - кажуть учасники круглого столу. А механізми захисту - не ефективні. Саме тому учасники круглого столу вирішили об'єднатися.

Роман Бочкала, голова ГО "Стоп корупції":

Рейдерство в Україні - це явище не лише для бізнесу, а і для всієї країни. Саме тому ми і вирішили зібрати круглий стіл, аби послухати і представників бізнесу і представників правоохоронних органів. І пролунала така ініціатива - що Президент, як гарант Конституції, як перша особа в державі - це саме та людина, яка може взяти на себе відповідальність за подолання рейдерства.

Ініціативу бізнесу підтримали народні депутати, громадськість, науковці, представники Ради бізнес-омбудсмена.

Марина Павленчик, інспекторка Ради бізнес-омбудсмена:

Ми за проактивний підхід антирейдерських ініціатив. Ми за ініціативи, якщо вони несуть користь бізнесу. Ми готові ділитися досвідом і готові до співпраці.

Учасники круглого столу обговорили своє бачення, якою має бути міжвідомча Рада при президентові, які функції має виконувати і як працювати, щоб якісно відрізнятися від вже існуючих механізмів контролю.

Микола Стефанчук, народний депутат:

Виникла ситуація, де можливе рейдерство, вона повинна туди направити своїх представників, для того щоб ці представники грубо кажучи взяли за руку Міністерство юстиції, для того, щоб вони вдарили "червоною кнопкою" і закрили можливість вносити реєстраційні дані. Щоб у разі порушення вони взяли за руку і привели обидві сторони до суду.

Постраждалі від рейдерства і нападів бізнесмени направили відкрите звернення з ініціативою створення Антирейдерської міжвідомчої ради президенту України і отримали обнадійливу відповідь. Минулого тижня Володимир Зеленський схвалив таку ініціативу. За результатами круглого столу його учасники готують конкретні пропозиції щодо формату роботи Ради і передадуть їх до Офісу Президента.