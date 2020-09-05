Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что цена на газ для населения Украины в октябре будет колебаться от 4700 до 5000 гривен за тысячу кубометров. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.

Это самая низкая цена за последние пять лет, и это самый низкий уровень цен в принципе за время независимости. Это свободный рынок, человек может выбирать поставщика.

Шмыгаль отметил, что есть конкуренция, и это способствует снижению цены.

Конечно, есть сезонное поведение цен на газ. Зимой газ, естественно, стоит дороже, мы будем платить за него больше

Он также отметил, что пока что неизвестно, сколько будет стоить газ зимой для населения Украины, так как все должен отрегулировать рынок.

Шмыгаль также заявил, что ближе в весне-лету 2021 украинцам стоит ожидать падение цен на газ.

Однако после зимнего повышения цены последует весеннее и летнее падение, и газ будет стоить дешевле

Стоит напомнить, что с 1 августа 2020 года в Украине начал работать рынок природного газа для потребителей. То есть нет единых цен на газ для оптовых или бытовых клиентов. Связано это с новыми правилами поставки газа и завершением режима возложения специальных обязанностей (ВСО).

Также, ожидалось, что цены на газ в Украине пойдут вверх после открытия рынка газа для населения с 1 августа. Однако благодаря заполнению подземных хранилищ газа это произойдет не стремительно.

7 августа "Нафтогаз" обнародовал тарифы на газ для населения и бизнеса.

Напомним, ранее мы сообщали, что цены на газ в Украине стремительно вырастут.

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Ранее, Шмыгаль спрогнозировал курс доллара в 2021 году.