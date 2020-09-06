Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус? Міністерство охорони здоров'я затвердило нові правила. Тепер спочатку треба зателефонувати сімейному лікарю. Якщо його не маєте то на обласну гарячу лінію. Медик вирішить, чи потрібно вас відвідати, чи - викликати швидку. Мобільна бригада може вдома зробити тест на коронавірус. Якщо він виявиться позитивним - пацієнту надаватимуть допомогу як хворому на COVID-19.

У МОЗ зазначають: один із головних симптомів - температура, вища за 38, яку неможливо збити жарознижувальними. У такому разі треба одразу дзвонити на 103.