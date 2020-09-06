Україна посіла третє місце в Європі за темпами поширення коронавірусної інфекції. Перед нами - Франція та Росія. У світі ми на 12 місці.

Мова саме про приріст нових випадків за добу. А от за кількістю інфікованих на мільйон населення - ситуація у нас краща. У світі ми аж 84. Проте, нагадаю, що в останні тижні українська статистика погіршується.