СOVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
Україна посіла третє місце в Європі за темпами поширення коронавірусної інфекції. Перед нами - Франція та Росія. У світі ми на 12 місці.
Мова саме про приріст нових випадків за добу. А от за кількістю інфікованих на мільйон населення - ситуація у нас краща. У світі ми аж 84. Проте, нагадаю, що в останні тижні українська статистика погіршується.
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