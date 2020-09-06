Щонайменше 120 осіб затримали під час сьогоднішніх протестів у Білорусі. Там майже місяць не вщухають масові акції проти Олександра Лукашенка.

Попри тиск влади та негоду - на Марш єдності в Мінську вийшли десятки тисяч людей. Мітинги відбулися і в інших містах. Як усе було - дивіться далі у нашому матеріалі.

БТРи, водомети та колючий дріт. Такого вигляду центр білоруської столиці набуває щонеділі - від початку масових протестів у країні. Цього разу, щоб завадити маршу, перекрили вже шість центральних станцій метро. За старою звичкою, глушили мобільний зв'язок. А журналістам наполегливо "радили" триматися подалі від мітингарів.

- В целях же вашей личной безопасности, пожалуйста, находитесь на безопасном расстоянии. Мне кажется, метров 50 это безопасное расстояние. - От кого?- От толпы, например, которая будет идти, хорошо?

В одному з районів Мінська протестувальників, які прямували до центру, взяли в кільце спецпризначенці - пізніше туди довелося викликати швидкі.

Та попри все, нинішній марш у столиці зібрав, за різними оцінками, від десятків до понад ста тисяч людей. Пройшовши центром, мітингарі підійшли до президентської резиденції, оточеної військовою технікою та спецпризначенцями. Люди лишили силовикам плакати, що принесли з собою, та квіти.

В одній із протестних колон навіть помітили гусака.

Менш мирно минули масові виступи в інших білоруських містах. У Гродні правоохоронці застосували проти мітингарів сльозогінний газ.

Жорсткі затримання відбулися у Вітебську, Бресті та Барановичах.

Тим часом у країні лишається все менше лідерів опозиції. Напередодні в Польщу виїхала Ольга Ковалькова - представниця Світлани Тихановської в Координаційній раді. Перед цим вона перебувала в СІЗО. За словами жінки, за кордон її вивезли силоміць.

Ольга Ковалькова, представниця Тихановської в Координаційній раді:

Коли я була за ґратами, до мене прийшли представники влади та сказали, що якщо я не погоджуся, щоб вони вивезли мене з країни, то я довго залишуся у в'язниці. Мені надягли маску, накинули каптур, поклали на заднє сидіння автомобіля. Я гадки не мала, куди мене везуть. Але це мене не зупинить. Я ніколи не збиралася залишати Білорусь і дуже швидко туди повернуся.

Від початку білоруських протестів, які тривають вже майже місяць, затримали близько семи тисяч людей. Щонайменше 250 - із травмами опинилися в лікарні.