А от в одній із лікарень на Закарпатті - дзвонити тепер нікому. Внаслідок медреформи в державі закінчилися гроші на утримання психіатричного закладу в селі Вільшани. З установи, яка допомагала тисячам людей, масово звільняються медики.

Хто тепер зарадить самим лікарям? І якою буде доля пацієнтів? Розпитувала Мар'яна Мартин.

Олена Красилинець 32 роки працює медсестрою у психоневрологічній лікарні у Вільшанах. Роботу жінка добре знає і приходить сюди з задоволенням, однак сьогодні - востаннє. У свої майже 50 змушена йти на пенсію - звільнили через скорочення штату.

Олена Красилинець, медсестра КНП "Обласний заклад із надання психіатричної допомоги" села Вільшани Закарпатської облради:

Чого би я не працювала, моглабим працювати я маю 50 років у таку пенсію маю виходити у 55, а так буду 5 років …В нас більше немає чим займатися в селі. мені хворих не буде хватати я до них привикла, як до своїх дітей.

І Олена не єдина, кому доведеться шукати роботу. Із півтори сотні працівників мають залишитися тільки 75.

Тетяна Кнаус, кадровий інспектор:

То знаєте обідно. Я пропрацювала 45 років, но для мене тото удар. Для наших сих мєсних, ісе один доход був шо тепер.

Таке скорочення через реформу. У закладі зменшили кількість ліжкомісць. Із можливих 200 тепер тут можуть лікуватися 75 пацієнтів. Довелося закрити і деякі відділення.

Володимир Тетеря, в.о. директора КНП "Обласний заклад з надання психіатричної допомоги" села Вільшани Закарпатської облради:

Тут знаходилося туберкульозне відділення, яке на превеликий жаль ми закрили. Тут лікувалися пацієнти з психічними хворобами, які мали супутній туберкульоз. Це було єдине відділення на область.

Раніше лікарню фінансувала держава. Тепер - за медреформою - заклад зароблятиме самостійно, відповідно до наданих ним послуг. За їхніми даними, кажуть медики, фінансування зменшилося - майже на 80%.

Володими Тетеря, В.О. директора КНП "Обласний заклад з надання психіатричної допомоги" села Вільшани Закарпатської облради:

За каждого пацієнта нам повинні заплатити 7400. Харчування, медикаменти, зарплата всіх працівників, обстеження, консультації суміжних лікарів тобто всьо із цієї суми.

Головний лікар розповідає - коштів, які заробляють, вистачає лише на зарплати. Немає грошей навіть на їжу для хворих. Вже майже пів року допомагають волонтери.

Сергій Шишканинець, волонтер:

Зустріли нас радісно, дуже обрадувалися, як сказали, що в них дуже мало коштів на то щоб закупити харчування, ліки.

Через брак фінансування, заклад опинився на межі закриття. Аби лікарня працювала, потрібен дефібрилятор з функцією синхронізації. Такі умови національної служби здоров'я. Коштує апарат 100 тисяч гривень. Грошей на це немає. Тож ймовірно доведеться перепрофільовуватися.

Михайло Петрішка, директор департаменту соціального захисту населення Закарпатської ОДА:

На сьогодні ми пропрацьовуємо можливість його перепрофілювання під стаціонарний догляд, і в тому числі розглядаємо питання залишення одного приміщення для відкриття відділення для психічно хворих, у яких буде стан загострення.

Наразі ж у закладі працюють над тим, щоб оформити паспорти для пацієнтів, які їх не мають. І тоді цих людей можна буде прилаштувати у будинки-інтернати. Медики сподіваються, що до кінця року їхню лікарню реорганізують, і облаштують інтернат для таких хворих. В іншому разі, як виживатимуть - не знають.