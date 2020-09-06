В Киеве, 6 сентября, состоялось экстренное расширенное совещание руководства украинской делегации Трехсторонней контактной группы, касающееся заявлений главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина об угрозах открыть огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается на официальном сайте ОП.

В совещании приняли участие: вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Украины Андрей Таран и представители Генерального штаба Украины.

Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, что украинская сторона будет делать все, чтобы не допустить срыва перемирия на Донбассе.

Мы очень ценим режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, достигнутый 27 июля. Именно поэтому мы постоянно следим за тем, как выполняются договоренности, и нам важно, чтобы "нормандский процесс" как можно скорее дал результат. Украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирия на Донбассе

Также, в ходе заседания участники провели детальный анализ ситуации, заслушав доклады представителя рабочей группы ТКГ по вопросам безопасности, представителей Министерства обороны, Министерства иностранных дел Украины.

Читайте также Леонид Кравчук: В Украине нельзя ограничивать свободу слова

Особое внимание на встрече было уделено инциденту, который произошел 6 сентября и в результате которого был ранен украинский военнослужащий, который осуществлял работы по разбору сгоревшего блиндажа.

Приняв во внимание все обстоятельства инцидента, участники совещания пришли к выводу, что отдельные провокации со стороны ОРДЛО не могут и не станут основанием для срыва мирного процесса.

То есть украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирие на Донбассе.

По итогам совещания глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук обратился к специальному представителю действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау.

Ранее мы сообщали, что главарь "ДНР" приказ открыть огонь по украинским позициям под Горловкой. После этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина созывает срочное заседание ТКГ из-за угроз главаря "ДНР".

Напомним, что на Донбассе боевики обстреляли укранских военных, в результате чего - были ранены украинские военные.

Читайте также, Кравчук заявил, при каких условиях возможен мир на Донбассе.