Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Софийской площади по случаю Дня Независимости, призвал ценить героев Украины сейчас, а не после их гибели. Глава государства сообщил, что уже 29 дней получает по утрам сообщение на телефон - "Погибших нет, раненых нет".

Зеленский пообещал, что те, кто без боя отдал часть украинской территории, будут отвечать перед законом.

Мы строим именно такую ​​страну, страну, которая всегда готова дать отпор. И неважно, кто атакует - агрессор, вирус, мировой кризис. Страну, где те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не проповеди по патриотизму. Страну, куда наши люди захотят возвращаться хорошими дорогами, которые мы сегодня строим. Страну, где оживленные споры будут только о том, как назвать ракету, которую Украина запускает в космос, и в честь кого назвать построенный корвет.

Президент Зеленский призвал политиков прекратить спорить, кто из них больше любит Украину.

Мы из края, в котором хата - не с края. Мы улыбаемся о грустном. Мы кладем руку на сердце, чтобы преодолевать проблемы одной левой.

После речи глава государства вручил государственные награды.

Ранее сообщалось, что у Лукашенко жестко ответили на советы Зеленского.