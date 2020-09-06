На Донбассе, 6 сентября, на 42-й день полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе, боевики осуществили прицельный обстрел украинских позиций, в результате чего был ранен один украинсский военный. Об этом сообщает командование Объединенных сил.

По данным командования, в результате обстрела ранен украинский военный, который устранял последствия пожара на позиции.

Как сообщили на странице пресс-центре ООС, боевики открыли огонь из автоматического станкового гранатомета по украинским военным.

Враг нагло открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17 по подразделению Объединенных сил в районе населенного пункта Красногоровка. В результате обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных сил Украины, который устранял последствия пожара на позиции

Стоит отметить, что это не все потери на Востоке, так как по данным пресс-служы оперативно-тактической группировки "Схід", двое украинских военных, которых отрезало огнем из-за масштабных пожаров на Донбассе, подорвались на мине и погибли.

Как мы ранее сообщали, главарь "ДНР" приказ открыть огонь по украинским позициям под Горловкой.

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