У Каліфорнії не вщухають лісові пожежі [ Редактировать ]
У Каліфорнії не вщухають лісові пожежі. Гасити полум'я заважає суха погода. Подекуди в штаті температура сягнула 50 градусів за Цельсієм. За минулу добу вогонь охопив іще 140 квадратних кілометрів лісу. У вогняному кільці опинилися півтори сотні відпочивальників одного з кемпінгів. Людей евакуювали військовим гелікоптером. 10 з них зазнали опіків, двоє - в тяжкому стані. Нині полум'я загрожує знищити понад 3 тисячі будівель у районі Національного парку Сієрра.
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