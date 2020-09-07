Тайфун "Хайшен" дістався Південної Кореї. Через ураганний вітер на острові Чеджу без електрики - майже 5 тисяч домівок. Евакуювали близько тисячі місцевих жителів.

Скасовані і авіарейси у 10 аеропортах. Зупинили роботу залізниці. Нагадаю, минулого тижня внаслідок тайфуну "Майсак" у Південній Кореї загинули двоє людей, тисячі будівель були знеструмлені.