Тайфун "Хайшен" дістався Південної Кореї [ Редактировать ]
Тайфун "Хайшен" дістався Південної Кореї. Через ураганний вітер на острові Чеджу без електрики - майже 5 тисяч домівок. Евакуювали близько тисячі місцевих жителів.
Скасовані і авіарейси у 10 аеропортах. Зупинили роботу залізниці. Нагадаю, минулого тижня внаслідок тайфуну "Майсак" у Південній Кореї загинули двоє людей, тисячі будівель були знеструмлені.
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