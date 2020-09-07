На ранок в Україні - 2 174 нових захворювань на коронавірус. Минулої доби від ускладнень, спричинених Ковідом, - помер 31 пацієнт. Загалом коронавірусну інфекцію в країні підтвердили у понад 138-ми тисяч людей. За весь час епідемії одужали більш як 60 тисяч, померли - понад 2 тисячі 800 осіб. Найвища статистика заражень - в Києві, на Львівщині та Буковині.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: