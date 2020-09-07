Коронавірус в Україні: оновлені дані про захворюваність [ Редактировать ]
На ранок в Україні - 2 174 нових захворювань на коронавірус. Минулої доби від ускладнень, спричинених Ковідом, - помер 31 пацієнт. Загалом коронавірусну інфекцію в країні підтвердили у понад 138-ми тисяч людей. За весь час епідемії одужали більш як 60 тисяч, померли - понад 2 тисячі 800 осіб. Найвища статистика заражень - в Києві, на Львівщині та Буковині.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Все, що стосується госпіталізації - ви бачите, що вона збільшується в деяких регіонах заповненість ліжок є близько 66%. ми постійно вводимо нові лікарні, нові лікарні, які лікують COVID-19. Я думаю, що завдання, яке буде дано цілком по Україні, думаю, нам треба підготувати ще порядка 15 тис ліжок. ви бачите, яке зростання - ми майже вже наближуємось до 3 тис. і я думаю, що нам треба готуватися до будь-якого розвитку подій.
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