НАБУ приписывает в свои заслуги средства, к возвращению которых не имеет никакого отношения.

Об этом пишет издание Деловая столица, ссылаясь на официальные заявления и ответы НАБУ и Министерства финансов Украины.

Так, еще 17 августа во время брифинга директор НАБУ Артем Сытник заявил, что экономический эффект от работы НАБУ в I полугодии 2020 составил более 1,5 млрд грн. В НАБУ был направлен запрос с просьбой уточнить, на чем именно бюро заработало эти средства для бюджета страны. В ответе было сказано: за I полугодие 2020 бюджет от деятельности НАБУ получил не 1,5 млрд, а 689 млн грн, из которых "1,95 млн грн возмещено добровольно лицами в ходе досудебного расследования, более 82 млн грн уплачено средств субъектом хозяйствования и более чем 605 млн грн погашена третьими лицами задолженность, возникшая при совершении уголовного правонарушения".

Параллельный запрос был направлен и Министерству финансов. В официальном ответе Министерства сообщается, что за указанный период в бюджет от деятельности всех антикоррупционных органов по факту поступило только 48 тысяч гривен. После этого в НАБУ был направлен уточняющий запрос с просьбой объяснить расхождения в цифрах. И в ответе на этот запрос НАБУ отрицает не только официальные данные Минфина, но и предыдущее собственное заявление. На этот раз НАБУ приписали себе дополнительно 8,36 млрд от сделок предприятий, которые так и не состоялись, так как были аннулированы, больше 7 млрд от сделок "Укрнафты", по которым НАБУ могло бы подать иски.

"А на самом деле не могло - НАБУ не имеет права на исковую работу, это прерогатива прокуратуры (САП). А еще зачислили себе 65,5 млн залогов, взимаемых с подозреваемых. И 82 млн выплат субъектами хозяйствования. И еще 650 млн уплаченной третьими лицами задолженности. Это хозяйственные отношения, кто-то кому-то должен и свой долг оплатил. Но не спрашивайте, при чем здесь вообще НАБУ: Сытник считает, что ко всему", - пишет ДС.

"За 5 лет управления Сытником НАБУ превратилось из антикоррупционного бюро в бюро нереальных раздутых цифр и несуществующих достижений, - пишет ДС. - И действительно, для чего реально бороться с коррупцией, ловить и сажать топ-чиновников, если это можно просто приписать".

Напомним, что годовой бюджет на содержание НАБУ составляет 1,038 млрд грн. По результатам опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" с Фондом Разумкова, 96% опрошенных считают борьбу с коррупцией в стране неэффективной, а оценивают работу Сытника полностью положительно только 1,1% населения.