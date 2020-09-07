В Эквадоре девушка-студентка стала жертвой ограбления во время онлайн-лекции в университете.

Об этом сообщает LADbible.

Так, жительница города Амбато вместе с другими студентами слушала лекцию в онлайн-конференции Zoom. На кадрах видно, как в комнату к девушке заходят мужчины в маске и угрожают ей.

Отмечается, что пока полиция доехала до места происшествия, грабители скрылись. Позже они были задержаны. В ограблении участвовали четверо мужчин.

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