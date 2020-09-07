Грабители ворвались в квартиру студентки в прямом эфире (видео) [ Редактировать ]
В Эквадоре девушка-студентка стала жертвой ограбления во время онлайн-лекции в университете.
Об этом сообщает LADbible.
Так, жительница города Амбато вместе с другими студентами слушала лекцию в онлайн-конференции Zoom. На кадрах видно, как в комнату к девушке заходят мужчины в маске и угрожают ей.
Отмечается, что пока полиция доехала до места происшествия, грабители скрылись. Позже они были задержаны. В ограблении участвовали четверо мужчин.
Читайте также, мужчина покончил жизнь самоубийством во время прямого эфира. Все 400 зрителей направили администрации Facebook жалобы с просьбами остановить трансляцию.
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