Житель одной из английских деревень совершил суицид во время прямого эфира в соцсети Facebook.

Об этом пишет The Sun.

По информации, 50-летний Джонатан Бейл запустил трансляцию для того, чтобы совершить ужасный поступок на глазах у 400 человек.

Отмечается, что все 400 зрителей направили администрации Facebook жалобы с просьбами остановить прямой эфир, но там не реагировали на заявление. Только после публикации трансляции на странице мужчины запись была удалена, а модераторы принесли соболезнования родственникам погибшего.

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