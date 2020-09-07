Джо Байден збільшив відрив від Дональда Трампа [ Редактировать ]
Джо Байден випереджає Дональда Трампа вже на 10 відсотків. За останнім опитуванням, за колишнього віце-президента готові віддати голоси понад 52 відсотки американців. Тиждень тому розрив між ними був мінімальний.
Нинішній результат пояснюють реакцією на слова Трампа про застосування сили проти учасників антирасистських протестів, які й надалі тривають в Сполучених Штатах.
Більшість американців вважають: такі заяви лише підігрівають ворожнечу у суспільстві, а не намагаються припинити її.
Крім того, на думку респондентів, Байден зміг би краще упоратися із викликами щодо епідемії коронавірусу в країні. Нагадаю, президентські перегони у США призначені на третє листопада.
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