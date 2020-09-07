Цими вихідними, п'ятого вересня, офіційно стартувала передвиборча кампанія до місцевих органів влади. І почався цей процес одразу - зі скандалу. В Івано-Франківську міська територіальна виборча комісія не могла ніяк поділити округи. Ледь не дійшло до бійки. Навіть викликали поліцію.

Чим все скінчилося? Та чому кількість округів має таке велике значення? Розкажуть мої колеги.

Івано-Франківська міська територіальна виборча комісія зібралася на чергове засідання. Його зробили відкритим. Тож в залі, окрім членів комісії - журналісти, депутати і просто активісти. В порядку денному одне питання - утворення виборчих округів. І відразу три проекти рішення.

За якими місто пропонується поділити на чотири, п'ять чи шість округів. Та жодна із пропозицій не набирає достатньої кількості голосів. Голова ТВК - закриває засідання. Тим часом між членами комісії та чинними депутатами міськради - починається словесний двобій.

Хтось із членів виборчої комісії брав учать у формуванні тих округів. - А ви хто щоб ми вам відповідали. - Я спитав вас як людину. Як депутат міської ради. - До побачення, надоїло. Надоїв, розумієш. Іди звідси.

Далі в хід пішла нецензурна лайка. Завершилося все викликом поліції.

Тетяна Кучернюк-Сеньків, секретар Івано-Франківської міської ТВК:

Провокували членів комісії якимись такими вигуками гаслами політичними. Це створювало психологічний тиск і дискомфорт на членів комісії.

Кількість округів та їхні межі - ось головний камінь спотикання, каже голова ТВК. Якщо на попередніх місцевих виборах - їх було стільки ж як депутатів в тій чи іншій раді. То згідно із новим виборчим кодексом - тепер округи визначає на місці територіальний виборчком за формулою: кількість членів певної ради ділиться на 10. При цьому закон дозволяє комісії трохи збільшити кількість.

Андрій Петрик, голова Івано-Франківської міської ТВК:

Відповідно до закону ми могли утворити як чотири, так п'ять, так і шість територіальних виборчих округів. Якщо би нам законодавство передбачило чітко чотири, ніяких би питань не було.

Кількість округів важлива як для політичних сил, так і самих кандидатів, пояснюють у комітеті виборців. Адже від нього може залежати - будуть вони обрані чи ні. Менше округів - вигідно для маленьких партій.

Максим Лесюк, голова ІФОО Комітету виборців України:

З кожного округу прийде певна кількість депутатів. Якщо політична сила вона є невелика, вона скажімо долає п'ятивідсотковій бар'єр, Депутатами стануть з єдиного виборчого списку, який затверджує політична партія.

Для лідерів політичної гонки - все навпаки.

Максим Лесюк, голова ІФОО Комітету виборців України:

Чим більше округів, тим більше гарантовано їхніх кандидатів стануть депутатами, тих кого потрібно щоб вони стали. Це будуть або перші номера, або ті хто точно подолає на цих округах 25 відсотків виборчої квоти. Якщо б чотири округа відповідно цих кандидатів, які мають велику підтримку - їм прийдеться між собою воювати.

Івано-Франківська міська виборча комісія з другої спроби таки затвердила кількість округів шість. Це максимум. Компромісом стала зміна територіальних меж. Втім, на цьому конфлікти навряд чи завершаться, кажуть експерти. Наступним випробуванням - стане підрахунок голосів.

В новому законодавстві чимало двозначностей, а це основа для маніпуляцій, і судових позовів. Парламент минулого тижня так не зміг їх скасувати.