Компанії США відправляють робітників працювати на виборах [ Редактировать ]
Працюю... на виборах. У США великі компанії знайшли нестандартний спосіб - зайняти співробітників, які байдикують через наслідки епідемії. Їх позичать кандидатам і партіям. Про передвиборче працевлаштування - Дмитро Анопченко.
800 найбільших компаній Америки (а серед них такі різні як комп'ютерний гігант Microsoft, виробник джинсів Levi Strauss, бренд одягу GAP та навіть служба таксі Uber) вже домовились, куди "прилаштувати" "зайвих" співробітників, які не потрібні через зачинені крамниці й офіси, оскільки бізнес поки працює на півсили. Закликають іти добровольцями для роботи на президентських виборах - і тоді компанії продовжать платити їм ту ж зарплату.
Працювати можна в комісіях - там вже зараз багато роботи, адже в штатах дозволене дострокове голосування. Або просто допомагати на виборчих дільницях... І таким чином вже змогли "прилаштувати" близько 350 тисяч людей.
Єдине обмеження - вік. "Позичити" партіям і кандидатам бізнес хоче молодих. Кажуть, для них менший ризик заразитися коронавірусом. Зазвичай у комісіях завжди працювали пенсіонери, яким все одно робити нічого, а політичні вподобання змушували не сидіти вдома. Але цього разу - через вірус - всі вони максимально обмежили контакти із зовнішнім світом, а тому і на виборах страшенний дефіцит людей.
Під час президентських перегонів у США тільки в комісіях потрібна допомога пів мільйона людей! Отже зараз - два в одному - бізнес і виборам допоможе і хвилю безробіття хоча б тимчасово послабить. Сподіваючись на те, що після тривалої кампанії життя нарешті налагодиться і можна буде повернути всіх на робочі місця.
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