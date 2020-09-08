Глава МЗС Німеччини закликав припинити у Білорусі репресії [ Редактировать ]
Припинити в країні репресії та негайно звільнити опозиціонерку Марію Колесникову - закликав білоруську владу глава МЗС Німеччини, Гайко Маас. Інакше - ЄС відреагує пакетом санкцій, над якими нині працює Німеччина з європейськими партнерами.
Нагадаю, Марію Колесникову - напередодні невідомі викрали в Мінську. Також не виходить на зв'язок і прес-секретар Координаційної ради Антон Родненков та виконавчий секретар Іван Кравцов.
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