Нескорена Білорусь: Марш єдності в Мінську об'єднав десятки тисяч людей

Зо дві сотні мітингарів затримали напередодні під час протестів у Білорусі. Попри тиск влади та негоду - на Марш єдності в Мінську вийшли десятки тисяч людей. Мітинги відбулися і в інших містах