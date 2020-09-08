СOVID-19 в Україні: кількість випадків зараження зростає [ Редактировать ]
У світі за минулу добу суттєво зменшилася кількість нових хворих на коронавірус - 196 тисяч людей. Найбільше випадків у Індії, США, Бразилії та Аргентині. Тим часом у Європі перша країна перетнула позначку у пів мільйона інфікувань COVID-19.
Антирекорд належить - Іспанії, там від липня фіксують найбільший на континенті добовий приріст пацієнтів. Також високі темпи поширення вірусу у Франції та Великій Британії.
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