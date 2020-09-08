Індія потерпає від коронавірусної хвилі [ Редактировать ]
В Індії, яка перша за статистикою інфікованих коронавірусом щодоби фіксують по 100 тисяч заражень. Загалом хворих уже понад 4 мільйони. Попри це, в країні відновлюють рух потягів і частково метрополітену, щоб подолати наслідки локдауну, який негативно впливає на економіку.
Ронак Манкоді, лікар відділення інтенсивної терапії в Нью-Делі:
Усі виснажені: як лікарі, так і звичайні громадяни. Щодня до нас потрапляє все більше і більше пацієнтів у тяжкому стані. Серед них багато молоді. Ми працюємо понаднормово. Я вважаю, що влада передчасно скасовує карантинні обмеження. Епідемситуація в країні нормалізується лише за умови тотального карантину або ж створення вакцини.
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