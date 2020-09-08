В Індії, яка перша за статистикою інфікованих коронавірусом щодоби фіксують по 100 тисяч заражень. Загалом хворих уже понад 4 мільйони. Попри це, в країні відновлюють рух потягів і частково метрополітену, щоб подолати наслідки локдауну, який негативно впливає на економіку.

Ронак Манкоді, лікар відділення інтенсивної терапії в Нью-Делі: