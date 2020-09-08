В Полтаве ночью спасатели экстренно эвакуировали жильцов из-за подозрительного запаха.

Об этом сообщает секретарь Полтавского городского совета Александр Шамота.

По его словам, дом уже обследовали – предварительно это вещество может быть серным ангидридом. Возможность утечки газа в доме уже исключили, поскольку метановых соединений в воздухе не выявили.

Принято решение об оперативной работе на месте. ГСЧС обработали подвалы раствором, который должен сжижить и осадить пары, убрать запах.

Отмечается, что специалисты проверят все каморки в подвалах, чтобы найти источник утечки. По результатам этой проверки будут решать, как действовать дальше.

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