В Полтаве ночью эвакуировали жилой дом [ Редактировать ]
В Полтаве ночью спасатели экстренно эвакуировали жильцов из-за подозрительного запаха.
Об этом сообщает секретарь Полтавского городского совета Александр Шамота.
По его словам, дом уже обследовали – предварительно это вещество может быть серным ангидридом. Возможность утечки газа в доме уже исключили, поскольку метановых соединений в воздухе не выявили.
Принято решение об оперативной работе на месте. ГСЧС обработали подвалы раствором, который должен сжижить и осадить пары, убрать запах.
Отмечается, что специалисты проверят все каморки в подвалах, чтобы найти источник утечки. По результатам этой проверки будут решать, как действовать дальше.
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