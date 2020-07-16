В четверг,16 июля, Киевский апелляционный суд получил информацию о минировании своего помещения. Людей из здания суда эвакуировали.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.

Для проведения правоохранительными органами проверки здания на наличие взрывоопасных устройств суд остановил свою работу

"Сейчас проводится эвакуация работников и посетителей Киевского апелляционного суда", - добавили в суде.

Ранее в Киеве "заминировали" центральный ж/д вокзал.