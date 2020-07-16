Киевский апелляционный суд экстренно эвакуируют: что случилось [ Редактировать ]
Фото: Аппеляционный суд / РИА Новости
В четверг,16 июля, Киевский апелляционный суд получил информацию о минировании своего помещения. Людей из здания суда эвакуировали.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.
Для проведения правоохранительными органами проверки здания на наличие взрывоопасных устройств суд остановил свою работу
"Сейчас проводится эвакуация работников и посетителей Киевского апелляционного суда", - добавили в суде.
по теме
Prev Next
15 июля 2020 08:30
Смертельное ДТП под Киевом: появилось фото погибшей семьи
Происшествие случилось из-за пьяного водителя, который не справился с управлением
14 июля 2020 14:56
Смертельное ДТП под Киевом: виновнику избрали меру пресечения
Сам Желепа признался, что за день до трагедии употреблял наркотики, а перед событием выпил водку
14 июля 2020 10:38
В Киеве растет число новых случаев COVID-19
По состоянию на утро вторника, 14 июля, в Киеве 6350 подтвержденных случаев COVID-19