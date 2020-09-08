Смертельное ДТП с Ефремовым: суд признал актера виновным [ Редактировать ]
Во вторник, 8 сентября, Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП.
Ефремова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 264 УК "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения".
Судья сказал:
Ефремов, управляя транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил выезд на встречную полосу движения, приведший к смерти человека.
Так, судья Елена Абрамова в приговоре отметила, что Ефремов нарушил значительный перечень правил дорожного движения, в результате чего потерял управление автомобилем, выехал на встречную полосу и стал виновником столкновения.
Обвинение просило суд приговорить актера к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Адвокат Ефремова Эльман Пашаев попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы, в крайнем случае - отправить его в колонию-поселение.
Сам Ефремов в своем последнем слове признал вину, раскаялся и сравнил запрошенный прокурором срок со смертным приговором.
Судья продолжает оглашать приговор.
Напомним, что вечером 8 июня в Москве автомобиль под управлением Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона, 57-летний курьер Сергей Захаров умер в больнице.
В крови Ефремова после ДТП обнаружили высокое содержание алкоголя и следы психоактивных веществ.
Актер сначала признал свою вину, но потом отказался, заявив, что ничего не помнит.
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