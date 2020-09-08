Во вторник, 8 сентября, Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП.

Ефремова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 264 УК "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения".

Судья сказал:

Ефремов, управляя транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил выезд на встречную полосу движения, приведший к смерти человека.

Так, судья Елена Абрамова в приговоре отметила, что Ефремов нарушил значительный перечень правил дорожного движения, в результате чего потерял управление автомобилем, выехал на встречную полосу и стал виновником столкновения.

Обвинение просило суд приговорить актера к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы, в крайнем случае - отправить его в колонию-поселение.

Сам Ефремов в своем последнем слове признал вину, раскаялся и сравнил запрошенный прокурором срок со смертным приговором.

Судья продолжает оглашать приговор.

Напомним, что вечером 8 июня в Москве автомобиль под управлением Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона, 57-летний курьер Сергей Захаров умер в больнице.

В крови Ефремова после ДТП обнаружили высокое содержание алкоголя и следы психоактивных веществ.

Актер сначала признал свою вину, но потом отказался, заявив, что ничего не помнит.