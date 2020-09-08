В понедельник, 7 сентября, в Болгарии Софии загорелся туристический автобус. Он ехал в Стамбул. Об этом сообщает телеканал БНТ1.

В инциденте никто не пострадал. Всех пассажиров вовремя вывели из автобуса. Однако, их багаж сгорел.

Сигнал о пожаре поступил спасателям накануне в 23:15. На месте прибыли несколько пожарных расчетов, чтобы предотвратить распространение огня на лес вдоль шоссе в районе Вакареля.

Что стало причиной пожара, неизвестно.

Во вторник утром, движение по автостраде, где произошел пожар, восстановили.

Ранее мы писали о том, что в Кривом Роге на ходу загорелся трамвай.